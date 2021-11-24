駕車接送賣春女 華男被控重罪

紐約華裔男子曹介叢涉嫌捲入賣淫團伙，在明尼亞波利斯市被捕。(蘭賽郡警方提供)

明尼蘇達州警方在明尼亞波利斯市羅斯威爾鎮(Roseville)的一家旅館 查獲多名亞裔女性賣淫，來自紐約的24歲華裔男子曹介叢(Jiecong Cao，音譯，見圖，蘭賽郡警方提供)被控涉嫌捲入賣淫團伙，在明州蘭賽郡(Ramsey County)的地區法院面臨一項運送女性賣淫的重罪指控，23日在當地法院過堂。

羅斯威爾鎮警方說，曹介叢駕車將多名女性從機場送到旅館，他持的是紐約駕照，地址為皇后區法拉盛 。

警方接到舉報，說在羅斯威爾鎮Iona巷2050號的Hampton Inn旅館內，位於三層和四層的三個房間是賣淫窩點。警方在旅館經觀察後看到，三個房間常有男子進進出出，每人滯留的時間都不長。警方攔住多人進行查詢，他們坦承是看過小廣告，說這裡有亞裔女性提供花錢買春的服務。旅館的旅客登記顯示，三個房間的女性都來自紐約市 的法拉盛。

明州警方11月18日在路上攔下一輛多功能車，當時該車將法拉盛的女子從當地機場送往羅斯威爾鎮的旅館，開車人是曹介叢，他持紐約駕照，地址是紐約法拉盛。

曹介叢向警方表示，是第三方雇他開車送亞裔女性到旅館，他承認自己知道運送的是賣春女，她們完事後也給他分成，他把得到的錢交給另一個男子。曹介叢的手機簡訊紀錄顯示，他涉嫌明州旅館的性交易已至少20天。

曹介叢被關在蘭賽郡監獄，23日在當地法院首次出庭。