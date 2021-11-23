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洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

男子曼哈頓午夜遭搶 劫匪搶劫未遂捅受害人數刀

記者張晨／紐約報導
男子曼哈頓中城午夜遭劫，四劫匪空手而歸但仍連捅受害人數刀。(市警提供)
男子曼哈頓中城午夜遭劫，四劫匪空手而歸但仍連捅受害人數刀。(市警提供)

曼哈頓中城22日凌晨發生一起搶劫未遂案，四人團夥中的一人試圖在42街中央車站附近攔下一受害者搶劫，在纏鬥中嫌犯曾兩次用刀捅傷受害者，但受害者奮力抵抗逃離；最後在街邊攔下警車求救，送醫後情況穩定。

警方表示，案發當日凌晨2時左右，一嫌犯在東42街30號前攔住了一名27歲的受害者搶劫，並拿出刀多次刺向受害人的手和腹部。

根據警方23日公布的案發地監控顯示，受害者在纏鬥中仍奮力抵抗，在被捅傷後摀住傷口跑步逃離；而後在中央車站(Grand Central Terminal)附近攔下了MTA警員呼救，才被送往表維醫院(NYC Health & Hospitals/Bellevue)急救。

警方在調查中發現，這是一個四人團夥，在當晚的案件中並未搶得任何財物，但仍選擇持械傷人；監控顯示，在襲擊發生前，這四名男子搭乘六號線在中央車站/42街下車。

現呼籲民眾若看到和圖片和視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

中央車站 曼哈頓 手機

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