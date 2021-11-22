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好比「冷案裡的聖母峰」 華州9歲女童遇害62年後偵破

23歲女子曼哈頓韓國城地鐵站遭人毆臉鎖喉後搶劫

記者張晨／紐約報導
23歲女子曼哈頓韓國城地鐵站遭人毆臉鎖喉後搶劫。(記者張晨/攝影)
23歲女子曼哈頓韓國城地鐵站遭人毆臉鎖喉後搶劫。(記者張晨/攝影)

曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)地鐵站22日凌晨發生一起搶劫攻擊案，一名23歲的女子在站台候車時遭人毆打後被搶，案件導致受害者受輕傷；而這已經是兩天內發生在捷運系統內的第二起惡性案件。

警方表示，案件發生在當日凌晨4時30分左右，在位於34街先鋒廣場北向行駛的D線站台上，該名女受害者遭一男子毆打臉部並被鎖喉，隨後嫌犯更將其隨身背包搶走，不知所蹤。

受害者受輕傷，被趕到現場的警員送往勒諾克斯山醫院(Lenox Hill Healthplex)接受治療；警方認定此案為隨機性的無故攻擊，嫌犯目前仍在逃。

而就在前一天，距此處不遠的賓州車站(Penn Station)更發生了一起凶殺案，一名男子無端用尖刀往躺在地鐵站長凳上休息的32歲男子頸部狂刺，受害人在送醫後不治

上述兩起案件目前均未逮捕任何人，警方呼籲民眾若知曉相關線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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