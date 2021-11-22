32歲男在賓州車站地鐵站休息 無故遭刺頸亡

嫌犯21日凌晨在賓州車站地鐵站內，無故拿尖刀朝躺在長凳上的男子脖子猛刺，致其身亡。(市警提供)

繁忙的曼哈頓 中城賓州 車站(Penn Station)，21日凌晨發生一起凶殺案，一名男子無端用尖刀往躺在地鐵站 長凳上休息的32歲男子頸部狂刺，受害人在送醫後不治；警方當日公布嫌犯照片，全力搜捕。

根據警方消息，32歲的受害人於21日凌晨12時17分，在北向地鐵2號線列車位於賓州車站地鐵站的月台上，正躺在長凳上休息，另一名男子走近後，突然持尖刀朝著脖子猛刺，造成是受害人血流不止，在送往表維醫院(Bellevue Hospital)後，被院方宣告死亡。

嫌犯在作案後逃離現場，目前正被通緝，警方表示，受害人為紐約市民，目前整起案件仍在調查。

由於在案發前七個小時，在曼哈頓西4街的A線地鐵站內，也發生另一起男子無故遭人以尖物劃傷面部的案件，為此警方不敢大意，正在調查兩起案件的關聯。

大都會運輸署(MTA)發言人多諾萬(Aaron Donovan)21日表示，目前正在與市警密切聯繫，提供所需相關線索，來找尋嫌犯下落，並確保地鐵系統的安全。

根據警方公布現場監視器畫面，在賓州車站捅人的嫌犯作案時頭戴白色棒球帽、黑色口罩，身穿灰色夾克、白色衣服，以及橘黑棋盤格紋的連帽衫，另外還有黑色長褲及黑鞋；警方呼籲民眾若看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。