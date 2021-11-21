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班森賀身分盜竊頻發 4華裔中招 有人被盜刷近3萬

記者顏潔恩／紐約報導
民眾應使用能上鎖的郵箱，防範身分盜竊案。(記者顏潔恩／攝影)
民眾應使用能上鎖的郵箱，防範身分盜竊案。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀近來再發生多起身分盜竊案，其中四名華裔中招，最嚴重者欠下3萬元債款；轄管當地的市警62分局正在調查，提醒年底步入購物潮，民眾要確保在有信用的網頁上購物。

根據警方紀錄，本月8日一名40歲華女到警局報案稱，其個人資料被別人盜用，在銀行申辦兩張信用卡後到處購物；直到銀行寄發帳單時，才發現自己無故欠下2萬8904元，目前已將資料交給警方處理。

第二起案件中，53歲的華男也同樣資料外洩，被人申請一張信用卡後花費363元，不久後收到銀行的通知後向工作人員洽詢；他目前已關閉該信用卡，並將收據交由警方，希望能早日逮捕騙徒。

第三起案件中，51歲華女表示接到銀行的電郵，稱自己的某個帳戶被人超支提款，她立即撥電給銀行處理，懷疑有人複製了她的銀行卡，從提款機領取4200元；另外對方也開設了一個支票帳戶，將她一筆2350元的款額提走，一共損失6550元，受害者透露從未遺失過錢包，不確定銀行卡信息如何洩露出去。

最後一起案件，一名30歲華女的美國銀行(Bank of America)帳戶遭人通過PayPal轉走一筆8188元，她打電話給對方時，工作人員指出曾有人以她的名義取得一個帳戶的代碼(code)，更改密碼後登入網上帳戶把錢轉走。

警方表示，寫有個人資料的文件和信件必須謹慎保管，家門外要使用能上鎖的郵箱，以防竊賊盜取信件；也提醒年底節日眾多，民眾線上購物時要確保購物網站值得信賴，才不會將自己的銀行、信用卡資料洩露給騙徒，另外要時常檢查銀行餘額，檢測是否有不尋常的交易。

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