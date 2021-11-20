華生遭西語裔霸凌 路人相救助脫困

左邊的西語裔少年涉嫌打人。(Vicky提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園附近日前發生一起華裔 遭攻擊案件，兩名少年在回家途中，莫名被兩名年紀相仿的西語裔少年纏上，其中華裔少年被打到眼角受傷流血；好在兩名路過的華人 出手相救，少年才沒有繼續挨揍，當事人希望該案件能引起社區重視，家長和校方能採取措施保護孩童。

該案件發生於10月21日下午時分，見義勇為的華女Vicky表示，受到賓州捷運亞裔仇恨暴力案件的影響，有義務講述該案件，提升大眾對孩童安全的重視；她說案件發生於漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)的105小學附近，兩名高中生走在街上無故遭另兩名年紀相仿的西語裔少年刁難。

華人學生先遭惡言相向，又被出手毆打，造成眼角處脫皮流血、眼鏡也被打飛在地；Vicky表示，她和另名華男 目睹後立即上前阻止，西語裔少年才收手離開，受害者可能處於驚嚇中，一開始還不敢報警，後來在大人的勸告下才一起到警局報案。

Vicky表示，案發全程未見受害者還擊，更令她生氣的是，一名少年的母親來到警局後，跟孩子說的第一句話就是責怪他沒有繞道走，「你怎麼會被別人打啊，見到這種人要避開，可以走到對街」；她還說，當場還有一個華男明明站在離青年更近的地方，卻袖手旁觀，態度冷漠令人心寒。

她認為該案件與費城捷運霸凌案有相似之處，華人家庭通常沒有灌輸正確理念，造成孩子出事時「不敢鬧大、不敢反擊」，事後還怕被父母責罵；家長應給予成長階段的孩子更多鼓勵，培養信心，敢於面對問題。