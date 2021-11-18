曼哈頓聯邦大樓「有炸彈」 警逮1男幸虛驚一場

曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹。(記者張晨／攝影)

曼哈頓 距離華埠 僅兩街之隔的聯邦政府樓附近17日晚間傳炸彈驚魂，一名男子聲稱在聯邦調查局辦公室附近的一輛麵包車裡裝有「簡易爆炸裝置」，隨後被逮捕；市警反恐、緊急救援、技術援助等部門與聯邦調查局出動數十輛警車及直升機疏散現場民眾，於一小時後解除威脅，貨車中除一條狗外，別無他物。

影音來源：記者張晨

警方表示，案件發生在下午4時30分，當時正值下班晚高峰前夕，33歲的退役陸軍中士努涅斯(Gerardo Checo Nunez)走進聯邦廣場(Federal Plaza)26號大樓內，並告知一樓大堂的工作人員，他把簡易爆炸裝置放在一輛白色貨車裡，而這輛貨車就停在拉菲逸街(Lafayette St.)交窩扶街(Worth St.)的一家星巴克 門外。

曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹。(記者張晨／攝影)

隨後包括轄區市警五分局在內的眾多警員悉數到場外，後續增援警力，市警防爆小组(NYPD bomb squad)、反恐小组、緊急救援小組、市消防局以及救護車等到場，多直升機出動，在現場上空盤旋，聯邦調查局探員陸也隨即到達現場。

除全力疏散周邊商住戶外，逐步擴大了封街區域，以免高峰車流持續匯入現場附近。

在逮捕了努涅斯後，技術援助反應小組(The Technical Assistance Response Unit)及防爆小组輪流檢視了麵包車，但並沒有在其中發現爆炸裝置，僅救出來一條狗。