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24歲罹罕癌華青母抵美 鄉親捐款近5萬

記者張晨／紐約報導
林志鵬罹肌上皮癌末期，母親抵美(前排左五)，鄉親捐款近5萬。(記者張晨／攝影)
林志鵬罹肌上皮癌末期，母親抵美(前排左五)，鄉親捐款近5萬。(記者張晨／攝影)

24歲的華裔男子林志鵬罹患罕見肌上皮癌，近期病情惡化失去自理能力，醫生也診斷其時日無多；其母林鳳上周留下13歲的小兒子隻身來到紐約美國連江同鄉會17日將所籌得的近5萬元善款交與她，望能緩解這一家人燃眉之急。

影音來源：記者張晨

林鳳表示，兒子約五年前持學生簽證來美讀書，後家中生變無力再支持學費，或開始半工半讀，因會英語，所以很快在餐廳擔任了經理職務；2019年他診斷出患有罕見的肌上皮癌，經歷第一次手術後身上癌細胞仍繼續擴散，之後每周要接受五次電療。

林志鵬的表妹林亞婷表示，表哥熬過了疫情高峰期，去年7月左右，還前往朋友的奶茶店工作，維持生計；她說，表哥一直保持積極心態，還接種了嬌生疫苗，期盼奇蹟出現，但兩個月前他的病情再度惡化。

再見到兒子，病魔纏身的他已和從前判若兩人，林鳳說，目前兒子下半身癱瘓、失去生活自理能力，在表維醫院治療，但因兒子沒有合法身分，她自己又不會講英語，多次被院方近乎於「趕」的方式他回家進行臨終關懷。

由於下身癱瘓，林志鵬已經沒有機會回國，只能等在紐約見親人最後一面，母親林鳳更是留下了13歲的小兒子給親戚照料，父親則仍在等待簽證審核，預計近期將前來。

美國連江同鄉會祕書長張雲表示，得知林志鵬的遭遇後，同鄉會立即發動募捐，希望幫他解決食宿問題，鼓勵他繼續抗癌。

主席孫傳進表示，從募款開始以來，百名善心人士捐贈超過4萬8470元善款；而因近些時日多出現鄉親被查出惡性疾病的案例，他呼籲在外打拚的華人應重視定期健康篩檢，避免罹癌悲劇發生。

想要幫助林志鵬的善心人士，目前其母仍接受Zelle轉帳捐款，帳號(917)605-1022，用戶名Lin Hui。

學生簽證 美國 紐約

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