2工人粉刷曼哈頓大橋突生意外 1墜亡1重傷

警方到達現場後用白布將屍體掩蓋。(讀者提供)

曼哈頓 大橋17日下午發生一起施工事故致死案件，兩工人在粉刷橋體時因暫時解開繩索而墜落橋下，造成一人死亡，另一人重傷。

警方表示，案件發生在下午大約1時50分左右，一名37歲的獨立承包商在粉刷曼哈頓大橋時從100呎高的腳手架上墜落，落在羅斯福高速公路(FDR Drive)附近的南街（South St.)和派克路(Pike Slip)交叉口附近，當場死亡。

另一名55歲的男工人也因為慣性從橋上墜落，目前正在醫院接受治療，情況危急；據悉，兩名男子當時都戴著安全帶，但當他們轉移到大橋的另一個位置時，繩索被短暫解開，令二人失去平衡， 一人隨著另一人摔下。

在現場調查的警員表示，當天的風力可能是導致這場事故的一個重要因素，當時轄區五分局警員正在現場和一群穿著黃色背心的承包商了解情況，但不能確定他們是不是死者的同事。

「我聽到救護車的聲音，還看到一架直升機。」一名工人表示，自己很快上前查看情況，「我看到他躺在地上，看到血和其他東西混為一片，警察 到達後用白布將屍體蓋起，「我為他祈禱，這事故令人嘆息。」

當天因為此事故，MTA推遲和改變了通過大橋的地鐵 B、D、N、Q和W線，造成前往曼哈頓華埠的列車推遲。