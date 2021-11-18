我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上訴法院裁定越權 OSHA暫停百人企業疫苗強制令

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

2工人粉刷曼哈頓大橋突生意外 1墜亡1重傷

記者張晨／紐約報導
警方到達現場後用白布將屍體掩蓋。(讀者提供)
警方到達現場後用白布將屍體掩蓋。(讀者提供)

曼哈頓大橋17日下午發生一起施工事故致死案件，兩工人在粉刷橋體時因暫時解開繩索而墜落橋下，造成一人死亡，另一人重傷。

警方表示，案件發生在下午大約1時50分左右，一名37歲的獨立承包商在粉刷曼哈頓大橋時從100呎高的腳手架上墜落，落在羅斯福高速公路(FDR Drive)附近的南街（South St.)和派克路(Pike Slip)交叉口附近，當場死亡。

另一名55歲的男工人也因為慣性從橋上墜落，目前正在醫院接受治療，情況危急；據悉，兩名男子當時都戴著安全帶，但當他們轉移到大橋的另一個位置時，繩索被短暫解開，令二人失去平衡， 一人隨著另一人摔下。

在現場調查的警員表示，當天的風力可能是導致這場事故的一個重要因素，當時轄區五分局警員正在現場和一群穿著黃色背心的承包商了解情況，但不能確定他們是不是死者的同事。

「我聽到救護車的聲音，還看到一架直升機。」一名工人表示，自己很快上前查看情況，「我看到他躺在地上，看到血和其他東西混為一片，警察到達後用白布將屍體蓋起，「我為他祈禱，這事故令人嘆息。」

當天因為此事故，MTA推遲和改變了通過大橋的地鐵B、D、N、Q和W線，造成前往曼哈頓華埠的列車推遲。

曼哈頓 地鐵 警察

上一則

法拉盛兒醫砍員工 遭重罪起訴…診所仍在營業

下一則

曼哈頓聯邦大樓「有炸彈」 警逮1男幸虛驚一場

延伸閱讀

紐約曼哈頓華埠聯邦大樓傳炸彈包裹威脅

紐約曼哈頓華埠聯邦大樓傳炸彈包裹威脅
基建法案注資MTA百億 2024年前不漲價

基建法案注資MTA百億 2024年前不漲價
紐約州長霍楚：MTA將拿100億元 在2024年前不會漲價

紐約州長霍楚：MTA將拿100億元 在2024年前不會漲價
布碌崙大橋單車騎士倍增 華埠商家見曙光

布碌崙大橋單車騎士倍增 華埠商家見曙光
水、暖氣故障…花8600萬建MTA公車指揮中心閒置2年

水、暖氣故障…花8600萬建MTA公車指揮中心閒置2年

熱門新聞

曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
印度裔的性格比華人等東亞裔大膽，更善於表達和攬功，因此升遷的機會更大；圖為谷歌公司的印度裔員工。(路透)

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

2021-11-15 07:31
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09
布碌崙華女等過馬路，險遭四非裔男女飛車搶劫。(記者張晨／攝影)

背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫

2021-11-16 02:29
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒