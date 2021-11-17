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布碌崙2華男深夜車旁聊天遇劫 警緝2非裔匪

記者顏潔恩／紐約報導
貝瑞吉6大道交68街日前發生一起街頭搶劫案。(取自谷歌地圖)
貝瑞吉6大道交68街日前發生一起街頭搶劫案。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉日前發生一起街頭搶劫案，兩名華男夜間在屋外車旁站著聊天，遭兩名非洲裔匪盯上，持槍威脅他們解鎖轎車、交出財物；警方表示，劫匪搶走受害者多張銀行卡、名牌錢包、3000元現金等物品，然後逃離現場，警方目前正在追捕相關人員，呼籲知情民眾提供線索。

據市警68分局紀錄，該案發生於本月12日晚11時左右，在位於6大道交68街的一棟住家前，當時兩名男子悠閒地靠在車旁聊天，未來得及察覺一輛白色福特轎車停在旁邊；接著兩名非洲裔男子衝下車，來到他們面前各亮出一把手槍，威脅交出身上貴重物品。

在兩人猶豫著還未行動時，其中一名匪徒就先發起攻勢，推著一名受害者，指使他解開汽車的鎖；匪徒從前座搶走一個背包後，再要脅對方打開後車廂，接著將裡頭的物品也搶走，兩名受害者最後被迫趴在地上，劫匪便跳上車揚長而去。

受害者之後表示，損失的財物包括多張銀行卡、信用卡、芬迪(Fendi)錢包、3000元現金、汽車鑰匙、電腦插座及一雙全新球鞋；警方在受害者報案後到附近區域尋找嫌犯身影，但目前未有進展，呼籲知情民眾提供線索。

汽車 布碌崙 信用卡

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