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襲警累犯再傷亞警卻被釋放 紐約市警局長動怒

記者張晨／紐約報導
試圖殺害市警前科犯湯普森，在布朗士再傷亞裔警員。(市警提供)
試圖殺害市警前科犯湯普森，在布朗士再傷亞裔警員。(市警提供)

一名曾被控企圖謀殺紐約市警察的非洲裔嫌犯，日前在布朗士再次攻擊了一名亞裔警員，而在他被捕後，由於檢察官未要求羈押，法官竟將其釋放；受害的韓裔警員李京善(Kyo Sun Lee，音譯)表示，案發時他和搭檔都注意到了他，但被攻擊「完全出乎意料」。

警方表示，案件發生在14日凌晨1時30分左右，38歲的湯普森(Isus Thompson)在布朗士福德漢姆莊園(Fordham Manor)瓦倫丁大道(Valentine Avenue)附近的東194街，接近了這名韓裔警員。

根據起訴書，嫌犯用一個黑色背包隨機襲擊了30歲的警員李京善，背包裡有DVD播放機、成人視頻和一個小金屬保險箱；據知情人士透露，李京善的搭檔還發現湯普森持有一把黑色壁紙刀。

警方稱，案件導致李京善右側臉和後腦腫脹，隨後被送往布朗士北區中心醫院進行檢查。

李京善在回憶攻擊案發生時說，「我看到他走過來，但我們沒有直視對方，他的注意力一直在前方，似乎有目的地。」

「我那個角度看他，看起來他像是要穿過街道，然後轉過頭看了一眼我的搭檔，就朝我過來了。」李京善指著自己的脖子說，「謝天謝地，有足夠多的警員把他控制在了現場。」

湯普森被控三項單獨的襲擊罪，包括至少一項重罪，起訴書顯示，他還被控持有武器、騷擾和拒捕。

在被捕期間，他揮舞雙臂，踢腿，扭曲身體，拒絕被銬上手銬；但檢方在法庭上只要求在監督下釋放嫌犯，即要求湯普森定期向法庭匯報情況，而並沒有尋求拒絕保釋。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示憤怒，並稱「我們一定要等到湯普森殺了人之後，這件事才會被認真對待嗎？」

湯普森曾在2008年在皇后區森林小丘刺殺一名警察而被判二級謀殺未遂，服刑五年；檢察官表示，湯普森當時拔出一把刀，刺入了該名警員的右腹部，慶幸刀只刺穿了他的襯衫和防彈背心。

根據起訴書，當警察拘捕湯普森時，他們在其口袋裡發現了刀子，和一密封袋中「大量的大麻」。

希爾也在當日發推特稱，「多次襲警的暴力罪犯被無保釋放」；並哀嘆湯普森重獲自由以及司法系統的缺陷。

當被問及對湯普森獲釋有何感想時，李京善表示，不確定自己應該怎麼想，「我只是在履行職責。」

警察 布朗士 韓裔

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