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檢警拆解「殺豬盤」騙術 寂寞男女別再上當破財

記者張心／紐約報導
殺豬盤詐騙頻發，皇后區檢察官辦公室教授預防對策。（取自該在線講座直播）
殺豬盤詐騙頻發，皇后區檢察官辦公室教授預防對策。（取自該在線講座直播）

「殺豬盤」詐騙案頻發，亞裔受害者比例甚高，皇后區地區檢察官辦公室16日舉行線上論壇，邀請兩位助理檢察官和市警警員科普「殺豬盤」詐騙手法，並分享相應的應對措施。

助理檢察官、皇后區檢察官辦公室詐騙局主管Joseph Conley介紹，2020年「殺豬盤」詐騙在全美造成3億元損失，比2019年上漲50%；該型詐騙的操作手法是騙徒在交友網站開設帳號，和受害人建立情侶關係，隨後以投資、外出開會花銷、手術費用、負債和送禮等理由，向受害人索取錢財。

殺豬盤詐騙頻發，皇后區檢察官辦公室教授預防對策。（取自該在線講座直播）
殺豬盤詐騙頻發，皇后區檢察官辦公室教授預防對策。（取自該在線講座直播）

根據不少網友在華人論壇上的分享，此類騙徒詐騙手法一致，通常會選用帥哥、美女的頭像，把自己包裝成成功人士，選擇內心空虛寂寞的大齡單身男女下手，贏得對方好感後騙取其錢財；因為騙術低級，幾乎受害人都未曾和騙徒見面，就心甘情願給對方打錢，所以該類詐騙被起了有一定侮辱性質的「殺豬盤」名稱。

Joseph Conley進一步表示，近期紐約多起「殺豬盤」以加密貨幣形式詐騙為主，例如上個月布碌崙(布魯克林)30歲左右的華裔女子，就前前後後被教唆購買25萬元比特幣；檢方提醒，永遠不要向任何人透露自己的私匙、種子短語和錢包，只從信譽良好的交易所購買加密貨幣，投資之前應謹慎研究，且騙徒一般會承諾匹配投資或大額支出。

談及殺豬盤詐騙的警示信號，Joseph Conley總結為五點，首先詐騙者總有理由無法和受害人實地會面，通常會采用視頻聊天的方式；其次會和受害人快速發展成情侶關係，「發展迅速對詐騙者非常重要」；第三，騙徒不希望在交友網站上溝通，換轉而要求添加對方的WhatsApp等社群媒體帳號；第四，騙徒更有興趣了解對方而不是透露自己的信息；最後，騙徒分享的照片總是剽竊於社交網絡。

Joseph Conley提醒民眾，千萬不要向見過面的人匯錢，也不要透露銀行帳戶信息，「通常騙徒會在這樣做時，請求你向自己的家人或朋友保密，而你也千萬不要隨意分享家人的照片。」

「一旦陷入「殺豬盤」騙局，損失的金錢基本就再也追不回來了，目前為止全美國就沒有幾個追回欠款的成功案例。」Joseph Conley解釋，因為很多騙徒在美國境外，追討困難，而且騙子會把錢迅速用於消費，且都集中在快消領域，根本不會用於買車、買房這類投資。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、市議員顧雅明也參加論壇，表示「殺豬盤」在亞裔社區頻發，希望通過講座大家可以學會保護自己。

檢方提醒，如果發覺自己成為受害者，請迅速撥打詐騙熱線：(718)286-6673；市警也提醒，可致電911報警。

詐騙 檢察官 投資

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