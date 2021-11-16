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背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫

記者張晨／紐約報導
布碌崙華女等過馬路，險遭四非裔男女飛車搶劫。(記者張晨／攝影)
布碌崙華女等過馬路，險遭四非裔男女飛車搶劫。(記者張晨／攝影)

布碌崙(布魯克林)華社日前發生一起駕車搶劫案件，一名華裔地產界業者因身背名牌包過馬路而險些被搶，幸虧她及時跑進附近一家髮廊求助，才躲過一劫；她表示，希望通過自己的經歷提醒華人在節日季即將來臨時小心留意。

99Plaza地產投資公司董事長林寶珍表示，該案發生在10日下午3時左右，當時她正在七大道交62街路口等待穿越馬路，見到一輛坐著四名青年男女的轎車駛來，這輛紅色轎車窗戶大開，車內二男二女非裔大聲辱罵著路邊的華裔行人。

當車開到62街路口時，車內的一名非裔女子看見了她手中的包包，大聲朝其喊道「我想要你的包。」（I want your bag)，然後便打手勢讓林寶珍「過來，過來」；接著她聽到車內一名非裔男子慫恿女子下車去搶。

隨後轎車直接停在了路中間，車門打開後走下一女和一男，兩人向林寶珍包抄過去；林寶珍見狀順勢跑進路邊一家華人理髮店，來者見店內人多，才悻悻地離去。

對於自己的遭遇，受害者表示，歹徒明明知道是華人社區，竟駕車前來辱罵華人和作案，足見其猖狂；且車內四名非裔男女年齡都是20來歲的年紀，竟如此肆無忌憚。

林寶珍表示，事後她沒有報警，認為即使報警也不會解決問題，如今新保釋法當道，嫌犯被抓也像是「走過場」，何況這幾人搶劫企圖未遂，相信報了警，警方也不會到場；她希望以自己的經歷提醒華人要格外小心，尤其在當前假日季來臨時，全市的搶劫案往往會所有上升，華人外出須提高警惕防範。

不過警方提醒民衆，遭遇犯罪，無論對方是否得手，都應立即報警求助。

華人 非裔 華裔

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