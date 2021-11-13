中央公園性侵案嫌犯公布

警方尋第一起中央公園性侵嫌犯。(市警提供)

紐約 中央公園日前出現兩起性侵 案，其中一起惡性攻擊後性侵案件，一名27歲的女子在公園南部晨跑時遭人鎖喉、失去意識後被拖拽至隱密處性侵；另一起嫌犯則在公園北部襲擊一名慢跑者，但性侵未得逞；市警12日公布了兩名嫌犯體貌及案發地附近監控，呼籲民眾協助破案。

第一起案件發生在11日早約7時21分，在公園標誌性的沃爾曼溜冰場(Wollman Ice Rink)附近的天鵝湖(Swan Lake)交中央大道(Center Drive)處，一名女受害者跑步經過一名坐在長凳上的男子後，該名男子突然上前從後方抓住她並鎖喉，直到她失去意識。

警方表示，該案受害女子清醒後才發現自己被嫌犯帶到公園一旁的樓梯性侵，而嫌犯早已經逃離現場；受害者被送往地區醫院，目前情況穩定。

警方12日凌晨公布了嫌犯的體貌特徵和案發地附近監控，該男子為淺膚色，最會一次被人看到身穿一身黑衣，頭戴黑色棒球帽，黑色口罩。

警方尋第一起中央公園性侵嫌犯。(市警提供)

第二起發生在11日早上7時45左右，9日才從州監獄釋放的霍華德·肖(Howard Shaw)，襲擊了一名54歲的慢跑者，當時其正沿著東河巷103街人行橋附近慢跑，肖將她攔下，並試圖脫下她的褲子，但被一名目擊者報警；肖在現場被逮捕。

肖曾兩次犯下性侵案被捕，導致他被送進綠港懲教所，直到近日被釋放出獄；在之前的性侵案中，肖被判在皇后區襲擊並性侵了一名25歲的女性，當時她正在倒垃圾；肖當時一隻手摟著受害者的腰，另一隻手捂住她的嘴，隨後把她拖到樓梯間，在那裡掐住了她的脖子，毆打並性侵了她。

假釋出獄兩天，肖再次攻擊性侵女性。(市警提供)

市警現呼籲民眾有看到體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。