性侵犯假釋出獄僅2天 紐約蘭德爾島再次攻擊54歲晨跑者

假釋犯出獄兩天，肖在蘭德爾島再次攻擊性侵女性。(市警提供)

一名性犯罪者在保釋出獄後的兩天再次犯案被捕，據稱他在蘭德爾島(Randalls Island)襲擊了一名晨跑的女性，當時他試圖脫下受害者的褲子，目擊者報警，警方趕到後現場將其逮捕。

警方表示，9日才從州監獄 釋放的霍華德·肖(Howard Shaw)，據稱在11日早上7時45左右襲擊了一名54歲的慢跑者，當時其正沿著東河巷103街人行橋附近慢跑，隨後肖將她攔下，並試圖脫下她的褲子，但被一名目擊者報警；肖在現場被逮捕。

這名有前科的性犯罪者，曾兩次犯下性侵 案被捕，導致他被送進綠港懲教所，直到近日被釋放出獄；在之前的性侵案中，肖被判在皇后區襲擊並性侵了一名25歲的女性，當時她正在倒垃圾——肖當時一隻手摟著受害者的腰，另一隻手摀住她的嘴，隨後把她拖到樓梯間，在那裡掐住了她的脖子，毆打並性侵了她。

市警督察金(Michael King)在11日的記者會上表示，仍在試圖和嫌犯交流，並在做進一步的調查；因為就在這起案件發生的25分鐘前，中央公園 也發生了一起攻擊性侵案。

金補充道，這是兩起獨立的襲擊案，我們正在全力調查，並從各個可能的角度進行探索。

警方表示，襲擊案發生後中央公園將增加巡邏，並有市警止罪車在案發現場尋找目擊者。