紐約中央公園女子晨跑遭鎖喉性侵 警公布嫌犯體貌

作案嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓中央公園日前發生一起惡性攻擊後性侵 案件，一名27歲的女子在晨跑時遭人鎖喉、失去意識後被拖拽至隱密處性侵；市警12日公布了嫌犯體貌及案發地附近監控，呼籲民眾協助破案。

警方表示，案件發生在11日早約7時21分，在公園標誌性的沃爾曼溜冰場(Wollman Ice Rink)附近的天鵝湖(Swan Lake)交中央大道(Center Drive)處，一名女受害者跑步經過一名坐在長凳上的男子後，該名男子突然上前從後方抓住她並鎖喉，直到她失去意識。

影音來源：市警提供

警方表示，受害女子清醒後才發現自己被嫌犯帶到公園一旁的樓梯性侵，而嫌犯早已經逃離現場；受害者被送往地區醫院，目前情況穩定。

警方12日凌晨公布了嫌犯的體貌特徵和案發地附近監控，該男子為淺膚色，最後一次被人看到身穿一身黑衣，頭戴黑色棒球帽，黑色口罩 。

市警現呼籲民眾有看到圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。