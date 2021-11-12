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紐約客談／詹樂霞選州長 葛謨是墊腳石須踩死

紐約客談
將前州長葛謨拉下馬的州檢察長詹樂霞，已宣布競選州長。(Getty Images)
將前州長葛謨拉下馬的州檢察長詹樂霞，已宣布競選州長。(Getty Images)

前州長葛謨性騷案近日持續發酵，從葛謨被控罪、可能被拘捕，到檢方以舉報有瑕疵為名延遲葛謨過堂，再到州檢察長辦公室披露調查筆錄，可謂一波三折，讓人應接不暇。

可如果細究，其中的波折是如何產生的，恐怕都繞不開一個名字，那就是州檢察長詹樂霞。

葛謨可能被控輕罪的消息是10月28日傳出的，而同日的另一則消息則指詹樂霞馬上將宣布競選州長，後者的確就在一天後正式宣布；本周，詹樂霞辦公室公布葛謨案調查筆錄的當天，又有消息稱詹樂霞獲得多名州議員背書。

上述事件發生的時間大概率不是巧合，而是深諳公共宣傳的需要；詹樂霞競選州長，與葛謨案的走向密不可分；而詹樂霞要參選州長的傳聞，也證實從她剛接手葛謨案的時候傳出的；在幾次公開場合演講中，詹樂霞儼然已經把葛謨案當做成就之一，成為她的競選籌碼，將葛謨釘在恥辱柱上，是她競選的基石。

畢竟，葛謨作為前州長，雖然因醜聞下台，人望猶在；此前一次民調顯示，葛謨若競選州長，支持率僅排在現任州長霍楚之後，高於詹樂霞等人；而且，葛謨自動下台也為今後競選公職留了後路，畢竟不是被彈劾下台的，誰也無法保證葛謨不會東山再起。

所以，詹樂霞只得繼續發力，將葛謨這塊墊腳石踩死，不能讓葛謨有翻盤的機會；目前看來，大概率詹樂霞會贏，畢竟除了性騷案，葛謨還有養老院醜聞和出書醜聞，正在由州眾議會進行彈劾調查，預計下周可能公布調查報告，葛謨案的熱度將繼續延燒。

紐約客談，每周二至周六見報。

葛謨 性騷 彈劾

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