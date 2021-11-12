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重建便衣止罪小組 維權者稱將血洗紐約 亞當斯批譁眾取寵

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯重申要重建市警便衣止罪小組的主張。（美聯社）
亞當斯重申要重建市警便衣止罪小組的主張。（美聯社）

已當選紐約市長的亞當斯(Eric Adams)，11日重申上任後將嚴厲打擊犯罪的立場；此前「黑人的命也是命」(BLM)的多位領導者在與亞當斯會面後威脅說，若亞當斯重啟便衣止罪小組，就將發起「暴動」、「血洗紐約市」；亞當斯11日強硬回擊，表態將嚴厲打擊犯罪，重建便衣止罪小組。

亞當斯10日與「黑人命也是命」大紐約分會聯合創始人紐瑟姆(Hawk Newsome)等13人舉行閉門會談；會見後，紐瑟姆在接受採訪時威脅道，「如果他認為我們要重回過去警察執法的老路，我們將再一次占領街頭，舉行暴動，火光衝天，血流成河，因為我們在保護我們的人民。」

但亞當斯態度強硬，他說，紐瑟姆在會面中並未威脅他，「那種威脅的說法很愚蠢，我認為紐約人不應允許這樣譁眾取寵；紐約市不能成為暴動之城、燃燒之城，而應成為安全之城；我在競選市長時就說過，要重建便衣止罪小組，選民們也投票表示支持，我的承諾就是我就任後要做的事，不會食言。」

他在接受福斯新聞採訪時也表示，「他們也不代表整個『黑人的命也是命』運動；他們知道我是什麼人，我的態度十分明確：紐約市必須安全，這是我要做的事；我的計畫也很明確：重建便衣止罪小組，這將讓紐約市變得安全。」

不過，紐瑟姆則表示亞當斯是個兩面派，正在背叛「黑人的命也是命」運動，「我們的運動已經在全球舉足輕重，他卻要淡化我們運動的影響，這是虛偽的；亞當斯去年曾打電話給我們，解釋為什麼他是紐約市長最佳人選，他知道非洲裔和西語裔尊重我們的工作；他在政治上方便時支持我們，但現在對他來說支持警察更好。」

儘管亞當斯與紐瑟姆等人舉行的是閉門會議，但有參與者將會議過程在網上直播；內容顯示，雙方的確沒有談到便衣止罪小組的話題，但就警察改革問題爭執不下；亞當斯一直勸說與會維權人士相信，他能將行為不端的警察繩之以法。

亞當斯11日接受採訪時也對便衣止罪小組的管理提出意見，「便衣止罪小組將肅清槍支和幫派暴力，他們將身攜執法攝像頭，他們的上級將近距離檢視他們、檢查執法錄像；如果有人濫用執法權，將被追責；如果多次執法犯法，將被清除出警隊，因此便衣止罪小組在執法肅清槍支暴力的道路上將有更好的面貌。」

紐約市 亞當斯 黑人的命也是命

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