葛謨彈劾調查費漲至512萬 納稅人須買單

前州長葛謨被揭曾慫恿州警超速駕駛，而他的性騷案調查將花費納稅人510萬元。(美聯社)

前州長葛謨 在任期間曾面臨州眾議會的彈劾 調查，與一家律師事務所簽約的25萬元調查費，現已猛漲至512萬元，恰與葛謨出書的獲利相等；曾指控葛謨性侵的一名女州警揭發說，葛謨乘州警的公務車時，總要求他們「以最快速度」將其送達目的地。

州眾議會司法委員會對葛謨的彈劾調查，包括對他的性騷擾 指控，以及故意隱瞞耆老染疫喪命人數。而葛謨的書是展現其應對疫情的領導力，在利用州府資源為己塗脂抹粉的同時，還可納入510萬元收益。

州主計長辦公室的紀錄顯示，司法委員會今年4月與一家律師事務所簽下25萬元的彈劾調查合約，但11月4日修改後又增加了487萬元，其中包括3月中旬至今近八個月的律師費，費率為四個律師的每小時600元，和數位律師助理的每小時250元，州府需用納稅人的錢償還給承擔調查的律師事務所。

彈劾調查8月被叫停，但司法委員會仍會公布調查結果，州議會下周復會時，將審查律師事務所的調查報告。

司法委員會主席表示，調查報告分析了數十萬份文件、會議紀要、簡訊和備忘錄等材料及165個證人的訪談紀錄，調查不僅包括對葛謨的性騷擾指控，還有他利用州府資源出書獲利510萬元。

一位失去72歲母親的兒子表示，對葛謨的調查費和他的出書費均為510萬元並非巧合，而是對他的打臉。

葛謨在任期間出書的到州公共道德委員會的批准，但委員會可以撤銷批准。倘若撤銷葛謨需重新申請出書，但重新申請如果被拒，他將面臨罰款甚至喪失510萬元收益。

未具名的女州警說，葛謨坐他們的車總是要求開得非常快，雖然沒有明說「超速」，但表示「你們知道我期待什麼」。

州警經常在紐約市為葛謨開車，有時候問他究竟要多快，葛謨答稱「如果路上沒車，比如在曼哈頓東邊的FDR快速路，時速可以70哩或許80哩」，而FDR的限速為40哩。州警送葛謨從Mount Kisc的家到紐約市的路上，有時要啟用警燈，讓前方的車讓路。