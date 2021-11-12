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中央公園傳性侵1小時2起 警逮剛假釋性罪犯

記者顏嘉瑩／紐約報導
中央公園11日早上，在一個小時之內就有兩名女性慘遭狼爪，均遭到嫌犯鎖喉、失去意識後性侵 。(ABC7NY視頻截圖)
中央公園11日早上，在一個小時之內就有兩名女性慘遭狼爪，均遭到嫌犯鎖喉、失去意識後性侵 。(ABC7NY視頻截圖)

曼哈頓中央公園是紐約市民運動、休閒的綠地，也是來自全球的觀光客必去的景點，但11日早上，一個小時之內就有兩名女性在公園內慘遭狼爪，均是被嫌犯勒頸鎖喉、失去意識後性侵；第二起案件的嫌犯為性犯罪者，兩日前才剛獲得假釋，從服刑九年的監獄釋放，卻又再度犯案；警方目前正在調查兩起案件的關聯。

根據紐約市警消息，11日早上約7時30分，一名年約20歲的女性，在中央公園Wollman溜冰場附近慢跑，跑經過一名坐在長凳上的男子後，該名男子突然上前從後方抓住她並勒頸鎖喉，直到她失去意識。

警方表示，受害女子清醒後，才發現自己被嫌犯帶到公園一旁的樓梯性侵，身上有割傷、手臂和下巴則有擦傷及瘀青，而嫌犯早已逃離現場；女子在被送往西奈山西醫院(Mount Sinai West Hospital)治療後，目前狀況穩定。

第一起案件發生後僅過了45分鐘，在蘭德爾島(Randalls Island)，曼哈頓東103街靠近羅斯福高速公路(FDR Drive)的人行橋處，警方接獲報案，有另一名54歲女性在該處的慢跑道上遭到性侵，受害女性遭到嫌犯撞倒在地並以同樣的手法勒頸鎖喉，並試圖強脫下褲子性侵。

現場有目擊者協助報案後，警方逮捕了第二起案件的嫌犯，為38歲的非洲裔Howard Shaw；他為第三級性犯罪者(sex offenders)，此前因襲擊和性虐待被捕，9日才從服刑九年的州監獄獲得假釋，沒想到剛剛出獄就再度犯案。

Shaw被捕後，被檢方以強姦未遂(attempted rape)、勒頸(strangulation)和強行觸摸(Forcible Touching)等罪名起訴；由於兩起案件犯案手法雷同，警方正在調查是否為同一嫌疑人。

性侵 紐約市 監獄

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