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亞裔男曼哈頓中城遭仇恨攻擊 警發布圖像緝凶

記者金春香／紐約報導
市警發布三名嫌犯圖像，呼籲知情者提供線索。（市警提供）
市警發布三名嫌犯圖像，呼籲知情者提供線索。（市警提供）

曼哈頓日前再發生一起仇恨犯罪，一名亞裔男子被三名男性和兩名女性仇恨攻擊，被用棍棒擊打，施暴者對其喊道「你在這幹什麼，亞洲人」，警方11日公布嫌犯照片，籲知情者提供線索。

根據警方信息，該起惡性攻擊案發生在10月23日晚10時半，位於第五大道和31街路口處，一名30歲亞裔男子被三男二女用棍棒不斷攻擊和擊打，導致頭部受傷，之後到表維醫院(Bellevue Hospital)接受治療。

目前市警仇恨犯罪小組正在調查該案，並發布三名嫌犯圖像，其中一人膚色較深，身著灰色套頭連帽運動衫，一人膚色較深、戴眼鏡，身穿深色外套，另一人膚色較淺，身穿黑色外套。

市警現呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 手機 仇恨犯罪

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