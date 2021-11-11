涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

華裔男子萬秋明(Qiuming Wan，音譯)因涉性虐女友周嬌美(Jiaomei Zhou，前譯周嬌梅)致死，被檢方以二級謀殺等罪名起訴，他原訂於10日上庭，但當日再度被延期；知情人士透露，來自中國 福州的周嬌美，因與丈夫感情不合，與婆家關係不睦，患有心理疾病；家人有意將她的骨灰迎回家鄉，但在疫情 之際尚無具體計畫。

52歲的萬秋明3日晚過堂後，因案情嚴重，被法官裁定不准保釋，他由公派律師遞交保釋申請，原定於8日上庭，後因更換法庭，推至10日，但當天因不明原因再度延期他的上庭日期，至截稿前，尚不清楚他的下次出庭時間。

對於周嬌美的離世，一名認識她的友人表示，死者來自福州，學歷不高，與丈夫經人介紹後，邁入婚姻的殿堂，但與丈夫一家關係並不融洽。

友人透露，周嬌美在中國懷孕期間，丈夫移民美國 ，但隨後被丈夫一家告知，希望兩人分開，因此一度出現心理疾病，直到孩子出生，婆家才將她來美國共同生活；後因雙方出現矛盾，曾將她送返中國生活一段時間。

知情人士說，周嬌美此次來美時間不長，約兩年左右，得知她去世的消息後，親友都唏噓不已；友人表示，周嬌美的父母遠在中國，計畫將她的骨灰帶回故土，但目前因疫情等諸多現實問題，恐難成行。

根據警方消息，兇嫌萬秋明與周嬌美1日相約見面，兩人在法拉盛用餐後，返回萬秋明的住所；當晚11時23分左右，萬秋明的鄰居聽見一陣聲響後，發現躺在公寓大廳內大量流血並失去知覺的周嬌美，立即報警。

經過法醫檢查，警方研判這起案件為謀殺，死因是由於受害者的陰道與肛門多次被強行以鈍物侵入，致使器官撕裂，導致大出血，最終因失血過多而身亡；萬秋明被捕後，一度聲稱自己案發期間睡著了，不清楚周嬌美的死因，但警方在他的臥室以及他身上發現了大量的血跡。

法院信息顯示，萬秋明被檢方以二級謀殺、仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐、一級性虐、毀壞物證以及四級非法持有武器的罪名提告，目前在羈押候審。