紐約客談／華人惡性罪案為何頻傳 莫非疫情催生犯罪

大紐約地區最近與華人 相關的惡性犯罪案件頻發，有法拉盛的華男性虐待華裔 女友致死案，有新州的華裔母親殺害年幼子女案，也有華裔夜店女子殺死已婚華裔男友案，再遠一些，還有華裔中年情侶被殺害後遭拋屍賓州案件，以及曼哈頓華埠兩兄弟持刀相向、50歲弟捅死61歲兄長案件；華人社區究竟是怎麼了，是新冠疫情 帶來了心理焦慮，助長和催生了犯罪嗎？

新冠疫情爆發後，絕大多數民眾至少連續幾個月居家避疫，去年6月開始陸續復工後，仍然有大量華人繼續失業在家，甚至長達一年多遠離職場與社會；家人長期共處一室，難免會因瑣事產生矛盾，家暴數字明顯上升，自殺人數也有所增加，心理健康問題也比疫情前嚴重。

紐約州、市的衛生部門早就留意到疫情為人們造成的心理波動與創傷，推出了一系列疏導方案，包括熱線電話、心理健康講座，更專門針對華人提供雙語服務，相信因此解決了為數不少民眾的心理焦慮問題；但是疫情始終未能消退，很多民眾的精神依然高度緊張，心理健康狀況堪憂，行為失控的火苗隨時可能一觸即發。

許多華人移民，在美辛苦打拚，父母不在身邊，縱使有自己的小家庭，但一旦產生矛盾和心理焦慮，身邊沒有可以信賴的傾訴渠道，容易走上極端。

試想，如果遭性虐致死華女，如果家人能多給她一些理解和關愛，不言語刺激、不施以家暴，也許就不會發生離家出走、結交損友、最終丟掉性命的故事；如果兄弟兩人都出門工作，沒時間吵架，也許就不會發生舉刀相向、骨肉相煎的慘案；如果夫妻之間關係融洽、互相忍讓、其樂融融，也許就不會發生親手終結親生骨肉生命的悲劇。

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