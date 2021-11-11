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賊偷Fedex貨車繞70街區 衝撞路邊轎車 亞裔警逮人立功

記者顏嘉瑩╱紐約報導
兩名警員日前逮捕一名盜走FedEx貨車與車上包裹的嫌犯，其中一人為亞裔。(取自市警推特)
兩名警員日前逮捕一名盜走FedEx貨車與車上包裹的嫌犯，其中一人為亞裔。(取自市警推特)

紐約市經常發生有竊賊，進入大樓內或在門廊上盜走民眾包裹，不過日前一名竊賊一不做二不休，直接將停在路邊的一輛FedEx送貨卡車連同車上的所有包裹一併開走，在曼哈頓繞行70個街區，最後遭到兩名紐約市警察攔下拘捕，其中一名立功警察為亞裔

根據市警消息，9日上午10時30分左右，一名60歲的竊賊在曼哈頓東28街與第一大道附近，看到了一輛在路邊臨停的FedEx送貨卡車，鑰匙仍插在車上，該名竊賊於是盜走了該輛卡車，沿著第一大道往北駕駛了70個街區，沒想到在東哈林區的103街附近，卡車撞上了一輛停在路邊的汽車。

警方表示，該名竊賊當時從撞毀的貨車上跳下來，並試圖拿走車上的幾個包裹；正在執勤的兩名警員Saidmurodov與亞裔金(Kim)姓警員看到竊賊慌張的從撞毀的車輛上拿走物品，上前去將竊賊與車上貨物一同扣留。

竊賊被捕後，面臨重竊罪(Grand Larceny)和非法持有贓物(Criminal Possession of Stolen Property)等罪名起訴。

貨車雖與街邊轎車發生車禍，幸未造成任何傷亡。

紐約市 警察 亞裔

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