1周內第2起 布碌崙日落公園在建居民樓大火 7人傷

日落公園4大道一棟大樓突發大火。(Citizen截圖)

布碌崙 (布魯克林 )日落公園 一棟正在施工的可負擔房屋，9日早晨突發大火，儘管樓內沒有住戶，但造成消防員和維修工人等七人受傷，所幸無人有性命危險；這個火災事故是日落公園近來一周內發生的第二起火災，市消防局提醒，季節替換時期經常會因電暖器的使用疏忽引發大火，呼籲民眾提高警惕。

9日早上8時45分火警響起，位於4大道6309號的一棟五層高可負擔房屋(Affordable Housing)突發大火，該棟樓目前還在施工中，整個樓宇的基本架構已建成，而火災發生時裡頭並沒有住戶；目擊者說，該棟樓面向大路的右側火勢猛烈，不斷冒出濃濃黑煙，被燒毀的灰燼也不斷順著大風飄出來。

轄區的市警72分局接到報警電話後，派出12組消防隊、共60多消防員到現場營救；約一個小時後火勢便取得控制；大火造成至少兩名消防員、五名工人遭受不同程度的傷勢，有人一度因火勢過大而受困，但所幸都成功逃出來，沒有生命危險。

日落公園4大道一棟大樓突發大火，約一小時後火勢被控制。(記者顏潔恩／攝影)

消息指出，該棟樓前身是前錫安信義會教堂(Zion Lutheran Church)，隨後重新改造為一棟預計有九層高的可負擔房屋；當局指出，目前還未知引發火災的原因，但多名工地負責人在事發後也趕往現場，在大樓確定安全後，會嘗試到現場找答案。

這起火災已經是日落公園社區在一周內發生的第二起火災，上周三位於5大道交43街的一排商家樓上也發生嚴重火災，造成30個家庭無家可歸，需社區民眾的捐贈協助，找到臨時住所暫住；消防局局長尼格羅(Daniel Nigro)也說，季節替換時期可能因電暖器使用不當還是電流負荷超載，房屋經常突發大火，提醒居民使用時要多留意，家裡應備有滅火器以應不時之需。