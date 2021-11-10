中國產速溶咖啡袋藏K他命 CBP截獲

CBP日前在甘迺迪國際機場截獲一批重約2.4磅的K他命。(取自盧梭推特)

海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP )執法人員，日前在甘迺迪國際機場(JFK)截獲一批重約1.1公斤(約2.4磅)的K他命(Ketamine)；執法人員稱，這批違禁藥品裝在中國 產的速溶咖啡 袋中，已被執法人員扣押沒收，送往相關部門檢驗。

CBP大紐約區總監盧梭(Francis J. Russo)在推特上表示，執法人員日前在甘迺迪機場發現一批可疑的包裹，內有多袋速溶咖啡，經CBP專業人員檢查後，發現咖啡袋內咖啡粉全被替換成K他命，隨即沒收了貨品，「海關執法會怎麼檢查你的咖啡？(他們)會很認真檢查每一個小袋」。

CBP日前在甘迺迪國際機場截獲一批重約2.4磅的K他命。(取自盧梭推特)

根據盧梭公布的照片，這批k他命裝在中國產的速溶袋中，經特殊處理，將違禁品偽裝成咖啡粉裝在袋中；CBP紐新地區的發言人表示，這批K他命包裹來自英國，總重量約2.4磅(約1.1公斤)。

根據CBP官網，K他命是經過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的醫用麻醉劑，但因其致幻作用，常被他人濫用；執法人員表示，K他命常被用在夜店狂歡時吸食，其中在不少性侵案件中，受害人的體內被檢測出含有這種違禁藥品。

官網顯示，這種藥品導致人暫時性麻痺與呼吸減慢，若過度使用，恐造成心臟病突發或呼吸衰竭，因此被畫分為管制藥品，禁止以非法的方式向美國走私。

知情人士稱，為避免非法包裹被當局嚴查，部分不法人士從中國寄出仿冒或違禁物品後，常過境第三國再運往美國；聯邦海關與邊境保護局曾於去年攔截兩個私藏K他命的歐洲包裹，隨後順藤摸瓜，今年初逮捕取件人林錦泉(Jinquan Lin，姓名皆音譯)和林昀彥(YunYan Lin)，該起案件仍在審理中。