在KTV開槍的布碌崙休班華警 從警生涯恐終結

休班華警為夜店小姐出頭，被圍毆後連開三槍；圖為案發的法拉盛KTV。(記者張心／攝影)

一名服務於布碌崙 (布魯克林)市警94分局的休班華裔警員黃雷曼(Raymond Wong，姓名皆音譯)，8日凌晨在法拉盛 王子街(Prince St.)的一家KTV內連開三槍，只因一名女服務員向其抱怨沒有從另外三名華人 顧客那裡拿到小費；市警當日晚表示，黃雷曼已被拘捕，目前無薪停職30天接受調查，還被控多項攻擊罪，下次出庭時間為28日。

警方表示，案件於凌晨5時左右發生在輝皇娛樂KTV內，一女服務員向黃雷曼表示，她在當晚的服務中沒有從三位華人顧客那裡獲得小費；於是黃雷曼介入中，與多人發生了口角，隨後升級為肢體衝突。

警方稱，黃雷曼掏出配槍為威嚇住對方，因為此前對方幾人就已經對他拳打腳踢，而朝天花板連開數槍後，對方不但沒有被嚇住，反而在酒精的促使下展開了更猛烈的圍攻。

KTV服務員聽到槍聲後撥打911報警，轄區109分局在介入後沒收了黃雷曼的警員證和槍枝，涉案的另外三華人——38歲的黃肯威(Kentvy Wong)、38歲的徐守立(Shou Li Xu)和37歲的林仲祥(Zhong Xiang Lin)則當場被捕。

據調查顯示，黃雷曼自行選擇為該女服務員出頭，並到對方包房索取小費，隨後才引發混戰；市警在案發當晚已經將黃雷曼逮捕，並控兩項攻擊罪，更被停職停薪30天待查辦。

知情人士表示，黃雷曼的從警生涯或許就此終結，而並非停職降級那麼簡單，市警明文規定警員在攜帶槍枝期間嚴禁飲酒，一經查出會立刻停職查辦；且黃雷曼案發時處於病假狀態，市警條例也寫明，除非向市警醫療部門報備離家理由和地點，否則病假期24小時內須留在家中觀察。

據悉，現年45歲的黃雷曼於2006年加入市警，剛剛在去年12月晉升為警佐(Sergeant)，案發前仍在主管身分的試用期內。