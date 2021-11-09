我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制威脅 拜登續禁美資金投資中國軍方支持企業

對文在寅不抱期望 美公開找韓朝野總統候選人談抗中

休班華警法拉盛KTV開槍 被控多項攻擊罪 從警生涯或終

記者張晨／紐約報導
布魯克林休班華警法拉盛KTV開槍遭捕 被控多項攻擊罪 從警生涯或終。(取自谷歌地圖)
布魯克林休班華警法拉盛KTV開槍遭捕 被控多項攻擊罪 從警生涯或終。(取自谷歌地圖)

一名服務於布碌崙(布魯克林)市警94分局的休班華裔警員黃雷曼(Raymond Wong，姓名皆音譯)，8日凌晨在法拉盛王子街(Prince St.)的一家KTV內連開三槍，只因一名女服務員向其抱怨沒有從另外三名華人顧客那裡拿到小費；市警當日晚表示，黃雷曼已被逮捕，不但停職待調查，還被控多項攻擊罪。

警方表示，案件於凌晨5時左右發生在紫禁城夜總會(VIVA KTV)內，一女服務員向黃雷曼表示，她在當晚的服務中沒有從三位華人顧客那裡獲得足夠的小費；於是黃雷曼介入中，與之發生了口角，隨後升級為肢體衝突。

警方稱，黃雷曼掏出配槍只為威嚇住對方，但對方不但沒有被嚇住，而在酒精的促使下展開了更猛烈的圍攻。

KTV服務員聽到槍聲後撥打911報警，轄區分局在介入後沒收了黃雷曼的警員證和槍枝，涉案的另外三華人則當場被捕。

據調查顯示，黃雷曼位自行選擇為該女服務員出頭，並到對方包房索取小費，隨後才引發混戰；市警在案發當晚已經將黃雷曼逮捕，並控兩項攻擊罪，而其職務也被暫停。

知情人士表示，黃雷曼的從警生涯或許就此終結，而並非停職降級那麼簡單，市警明文規定警員在攜帶槍支嚴禁飲酒，一經查出會立刻停職查辦；且黃雷曼案發時處於病假狀態，市警條例也寫明，除非向市警醫療部門報備離家理由和地點，否則病假期24小時須留在家中觀察。

據悉，現年45歲的黃雷曼於2006年加入市警，剛剛在去年12月晉升為警佐(Sergeant)，案發前仍在主管身分的試用期內。

華人 布碌崙 法拉盛

上一則

紐約法拉盛仇恨攻擊華婦 被告量刑時間推明年

延伸閱讀

紐約法拉盛仇恨攻擊華婦 被告量刑時間推明年

紐約法拉盛仇恨攻擊華婦 被告量刑時間推明年
休班華警法拉盛KTV連開3槍 疑涉性交易

休班華警法拉盛KTV連開3槍 疑涉性交易
女服務員抱怨未拿小費 休班華警法拉盛KTV連開槍 案件或涉性交易

女服務員抱怨未拿小費 休班華警法拉盛KTV連開槍 案件或涉性交易
法拉盛杜濤眼科中心優質服務 多位眼科醫生駐診

法拉盛杜濤眼科中心優質服務 多位眼科醫生駐診
「法林頓大廈」豪華公寓最耀眼的法拉盛新地標

「法林頓大廈」豪華公寓最耀眼的法拉盛新地標

熱門新聞

將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
民主黨候選人亞當斯2日當選紐約市長，當晚在慶功會上發表勝選演說。(記者顏潔恩╱攝影)

亞當斯當選第2位非裔紐約市長 雙手合十下跪

2021-11-03 07:18
因不滿白思豪強行取消資優班等政策，亞裔選民轉投史里華。(記者牟蘭／攝影)

不滿紐約市府取消資優班 亞裔轉投共和黨候選人

2021-11-06 12:28

超人氣

更多 >
減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？

減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？
北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
歐陽娜娜尺度變大了 抹胸禮服擠出深溝 讓人噴鼻血

歐陽娜娜尺度變大了 抹胸禮服擠出深溝 讓人噴鼻血