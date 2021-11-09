休班華警法拉盛KTV開槍 被控多項攻擊罪 從警生涯或終

布魯克林休班華警法拉盛KTV開槍遭捕 被控多項攻擊罪 從警生涯或終。(取自谷歌地圖)

一名服務於布碌崙 (布魯克林)市警94分局的休班華裔警員黃雷曼(Raymond Wong，姓名皆音譯)，8日凌晨在法拉盛 王子街(Prince St.)的一家KTV內連開三槍，只因一名女服務員向其抱怨沒有從另外三名華人 顧客那裡拿到小費；市警當日晚表示，黃雷曼已被逮捕，不但停職待調查，還被控多項攻擊罪。

警方表示，案件於凌晨5時左右發生在紫禁城夜總會(VIVA KTV)內，一女服務員向黃雷曼表示，她在當晚的服務中沒有從三位華人顧客那裡獲得足夠的小費；於是黃雷曼介入中，與之發生了口角，隨後升級為肢體衝突。

警方稱，黃雷曼掏出配槍只為威嚇住對方，但對方不但沒有被嚇住，而在酒精的促使下展開了更猛烈的圍攻。

KTV服務員聽到槍聲後撥打911報警，轄區分局在介入後沒收了黃雷曼的警員證和槍枝，涉案的另外三華人則當場被捕。

據調查顯示，黃雷曼位自行選擇為該女服務員出頭，並到對方包房索取小費，隨後才引發混戰；市警在案發當晚已經將黃雷曼逮捕，並控兩項攻擊罪，而其職務也被暫停。

知情人士表示，黃雷曼的從警生涯或許就此終結，而並非停職降級那麼簡單，市警明文規定警員在攜帶槍支嚴禁飲酒，一經查出會立刻停職查辦；且黃雷曼案發時處於病假狀態，市警條例也寫明，除非向市警醫療部門報備離家理由和地點，否則病假期24小時須留在家中觀察。

據悉，現年45歲的黃雷曼於2006年加入市警，剛剛在去年12月晉升為警佐(Sergeant)，案發前仍在主管身分的試用期內。