我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京觀察／六中後再拚經濟 難上加難

聯準會副主席：2022年底前升息

女服務員抱怨未拿小費 休班華警法拉盛KTV連開槍 案件或涉性交易

記者張晨／紐約報導
布碌崙休班華警法拉盛KTV連開槍，因女服務員抱怨未得小費，案件或涉性交易。(取自谷歌地圖)
布碌崙休班華警法拉盛KTV連開槍，因女服務員抱怨未得小費，案件或涉性交易。(取自谷歌地圖)

一名服務於布碌崙(布魯克林)94分局的華裔警員黃雷曼(Raymond Wong，音譯)於8日凌晨在法拉盛王子街(Prince St.)的一家KTV內連開三槍——因一名女服務員向其抱怨沒有從另外三名華人顧客那裡拿到小費；知情人士表示，該起案件或涉及性交易。

警方表示，這起案件發生在當日凌晨5時左右的位於紫禁城夜總會(VIVA KTV)內，一女服務員向黃雷曼表示，自己在當晚的服務中沒有從三名華人顧客那裡獲得小費；於是黃雷曼在介入中與他們發生了口角，隨後升級為肢體衝突。

知情人士表示，這三人在案發時圍攻黃雷曼，使得其惱羞成怒，掏出執勤配槍，連續扣動扳機至少三次，但所幸無人中槍。

而調查人員也表示，這名向黃雷曼抱怨的女服務員或涉及賣淫活動，對該起案件的調查重點為是否就性服務的價格達成了一致。

黃雷曼於2006年加入警隊，去年12月晉升為警佐，目前仍在主管身分的試用期內，他因輕傷在紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)接受治療。

另外涉案三人分別為38歲的Kentvy Wong、38歲的Shou Li Xu和37歲的Zhong Xiang Lin；目前也已被逮捕，對他們的指控懸而未決。

市警內部人士表示，黃雷曼或被紀律處分，甚至被革職，具體情況仍要看進一步的調查結果。

華人 紐約長老會皇后醫院 布碌崙

上一則

布魯克林單車道騎士增兩倍 華埠商家期待帶來正面效益

下一則

紐約州達切斯郡7名住戶華人家庭失火 2人喪命火海

延伸閱讀

「法林頓大廈」豪華公寓最耀眼的法拉盛新地標

「法林頓大廈」豪華公寓最耀眼的法拉盛新地標
法拉盛杜濤眼科中心優質服務 多位眼科醫生駐診

法拉盛杜濤眼科中心優質服務 多位眼科醫生駐診
周經皓 接掌國際獅子會紐約法拉盛分會

周經皓 接掌國際獅子會紐約法拉盛分會
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
黃敏儀當選法拉盛首位女性市議員

黃敏儀當選法拉盛首位女性市議員

熱門新聞

將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
與熟食店員工起爭執，布碌崙非洲裔男子投燃燒瓶瞬引烈火。(市消防局提供)

影／與熟食店員工起爭執 紐約布碌崙非裔男投燃燒瓶瞬引烈火

2021-11-01 16:05
民主黨候選人亞當斯2日當選紐約市長，當晚在慶功會上發表勝選演說。(記者顏潔恩╱攝影)

亞當斯當選第2位非裔紐約市長 雙手合十下跪

2021-11-03 07:18

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」
巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」
研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關
全靠「540」手勢 抖音影片拯救16歲被綁架少女

全靠「540」手勢 抖音影片拯救16歲被綁架少女