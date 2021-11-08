女服務員抱怨未拿小費 休班華警法拉盛KTV連開槍 案件或涉性交易

布碌崙休班華警法拉盛KTV連開槍，因女服務員抱怨未得小費，案件或涉性交易。(取自谷歌地圖)

一名服務於布碌崙 (布魯克林)94分局的華裔警員黃雷曼(Raymond Wong，音譯)於8日凌晨在法拉盛王子街(Prince St.)的一家KTV內連開三槍——因一名女服務員向其抱怨沒有從另外三名華人 顧客那裡拿到小費；知情人士表示，該起案件或涉及性交易。

警方表示，這起案件發生在當日凌晨5時左右的位於紫禁城夜總會(VIVA KTV)內，一女服務員向黃雷曼表示，自己在當晚的服務中沒有從三名華人顧客那裡獲得小費；於是黃雷曼在介入中與他們發生了口角，隨後升級為肢體衝突。

知情人士表示，這三人在案發時圍攻黃雷曼，使得其惱羞成怒，掏出執勤配槍，連續扣動扳機至少三次，但所幸無人中槍。

而調查人員也表示，這名向黃雷曼抱怨的女服務員或涉及賣淫活動，對該起案件的調查重點為是否就性服務的價格達成了一致。

黃雷曼於2006年加入警隊，去年12月晉升為警佐，目前仍在主管身分的試用期內，他因輕傷在紐約長老會皇后醫院 (New York-Presbyterian Queens Hospital)接受治療。

另外涉案三人分別為38歲的Kentvy Wong、38歲的Shou Li Xu和37歲的Zhong Xiang Lin；目前也已被逮捕，對他們的指控懸而未決。

市警內部人士表示，黃雷曼或被紀律處分，甚至被革職，具體情況仍要看進一步的調查結果。