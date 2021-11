曼哈頓半裸非裔女無故毆打華女 大喊「滾回中國」

半裸非裔女曼哈頓下城毆打華女要其「滾回中國」,仇恨犯罪小組介入調查。(市警提供)

曼哈頓下城近日又發生一起涉及亞裔受害者的無故攻擊案件,一名半裸上身的非裔 女子毆打在街邊正從車上卸行李華女的後腦,並大喝其「滾回中國 」。

根據警方消息,案件發生在10月31日下午3時30左右,在哈德遜街(Hudson St.)250號前,一名26歲的華裔女子正從車子後車箱卸下行李;而後一非裔女子從後接近,並揮拳打在她的後腦上,隨即大喊「滾出華埠,滾回中國」(Get out of Chinatown. Go back to China!)。

警方4日晚間公布了案發地監控視頻截圖,嫌犯在作案後步行逃逸,受害者在現場拒絕接受治療,市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crimes Task Force)正在對此案進行調查。

該非裔女嫌最後一次被看到時上身僅穿內衣,下身藍色牛仔褲,留有長髮。

市警現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者,可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477),也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com,或透過手機 發消息至 274637(CRIMES),然後輸入TIP577,或在推特上@NYPDTips,還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索,消息來源絕對保密。