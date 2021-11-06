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曼哈頓半裸非裔女無故毆打華女 大喊「滾回中國」

記者張晨／紐約報導
半裸非裔女曼哈頓下城毆打華女要其「滾回中國」，仇恨犯罪小組介入調查。(市警提供)
半裸非裔女曼哈頓下城毆打華女要其「滾回中國」，仇恨犯罪小組介入調查。(市警提供)

曼哈頓下城近日又發生一起涉及亞裔受害者的無故攻擊案件，一名半裸上身的非裔女子毆打在街邊正從車上卸行李華女的後腦，並大喝其「滾回中國」。

根據警方消息，案件發生在10月31日下午3時30左右，在哈德遜街(Hudson St.)250號前，一名26歲的華裔女子正從車子後車箱卸下行李；而後一非裔女子從後接近，並揮拳打在她的後腦上，隨即大喊「滾出華埠，滾回中國」(Get out of Chinatown. Go back to China!)。

警方4日晚間公布了案發地監控視頻截圖，嫌犯在作案後步行逃逸，受害者在現場拒絕接受治療，市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crimes Task Force)正在對此案進行調查。

該非裔女嫌最後一次被看到時上身僅穿內衣，下身藍色牛仔褲，留有長髮。

市警現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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