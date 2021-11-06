亞裔母接兒放學 地鐵站遭少年團夥圍攻

亞裔母親接兒放學在曼哈頓下城地鐵站遭少年團夥圍毆 。(取自谷歌地圖)

曼哈頓下城地鐵站 3日發生一起涉及亞裔 受害者的攻擊案件，一名母親走出地鐵站時遭一群少年圍攻，被打倒在地後，肇事者直到目擊者上前幫助受害者才逃離現場。

根據警方消息，案件發生在當日下午5時30分左右，一名36歲的亞裔受害者剛剛走出地鐵站，轉至富爾頓街(Fulton St.)和納蘇街(Nassau St.)的街角；當時她正要去接兒子放學的路上。

警方稱，受害者注意到一群青少年當時正在周圍玩耍，但他們看見她後便轉移了目標，不但故意接近她，更對著她的臉、頭部大打出手，直到其倒地後仍繼續對她拳打腳踢。

受害者表示，這群孩子在攻擊後並沒有立刻離開現場，而是在有目擊者上前幫助自己後才跑步逃離；警方表示，受害者雖是亞裔，但在案發時並沒有言語交流，所以目前僅列為攻擊案調查。

市警現呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。