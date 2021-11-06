2華男8大道口角爆肢體衝突 1人遭金屬管刺傷

該名男子涉嫌用金屬管刺傷一名57歲華男。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 華社本月初發生一起街頭攻擊案，兩名華男 在街上因某些原因發生口角，接著一人挑起周邊的金屬管(Metal Pipe)棒打另一人，並刺傷他的身體，傷勢嚴重送醫；轄管當地的市警72分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，57歲的華男在本月1日報警，當天下午2時43分時，他在日落公園56街712號的住宅前遭人攻擊；他說當時自己與一名身分不明的華男陷入爭執，兩人吵到不可開交時，對方挑起周邊的一個金屬管子，對著他的頭和臉部棒打，一瞬間鼻青臉腫。

受害者表示，他試圖反擊，可對方下手愈來愈狠，最終直接用金屬管刺傷他的後手臂以及臀部，留下明顯的血痕；路人報警後，施暴者連忙逃離現場，急救人員將受害者送往信義會醫療中心(Lutheran Medical Center)接受治療，儘管傷口刺穿嚴重，但所幸無性命危險。

一名查案的警員表示，目前還在調查兩人爭吵的原因，以及是否認識並有過節，才造成流血案件；同時也向周遭的住戶獲取監控錄像，但至今還未有消息，另外也猜測嫌犯可能住在社區內，呼籲案件知情者前來協助警方。

根據警方公布的通緝圖，嫌犯是40至50多歲的華裔男子，犯案時身穿黑色連帽外套、黑色運動長褲、黑色球鞋；若看到與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。