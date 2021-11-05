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華裔IT工程師騎車上班被撞 傷重不治

記者牟蘭／紐約報導
涂強日前騎行電單車從皇后區陽邊前往曼哈頓上班時，在單車道被一輛卡車撞死；圖為涂強報住的街區。(記者牟蘭／攝影)
涂強日前騎行電單車從皇后區陽邊前往曼哈頓上班時，在單車道被一輛卡車撞死；圖為涂強報住的街區。(記者牟蘭／攝影)

58歲的華裔IT工程師涂強(Qiang Tu)，日前騎電單車從皇后區陽邊前往曼哈頓上班時，在單車道被一輛卡車撞倒並捲入輪下，傷重不治；涉案卡車司機因駕照已被吊銷，被警方以嚴重無證駕駛罪名拘捕並移送法辦；涂強的親友對他的離世感到悲痛，希望肇事者受到法律嚴懲。

影音來源：CityStreetsLive

根據警方消息，報住在森林小丘的涂強於3日上午8時30分，向陽邊47大道的單車道西向騎行一輛電單車時，被一輛從47街轉向進入47大道的卡車撞倒；涂強被捲入卡車的前輪，急救人員趕到後，將他送往艾姆赫斯特醫院急救，後因傷勢過重，被宣告死亡。

涂強的兒子就讀高中12年級，剛遞交大學的神情，對於父親突然離世悲痛不已；他說，父親一直是自己的榜樣和學習的目標，教會他人生的知識，無法接受悲劇的發生。

據涂強之子介紹，他來自中國，先移民澳洲，2001年移民紐約，父親在曼哈頓的一家公司擔任IT工程師；他說，近期因疫情爆發，父親為避免感染新冠，選擇騎行電單車，不料遭遇不測。

涂強的親友表示，涂強畢業於中國名校清華大學的物理系，才華橫溢，得知他離世的消息非常難過。

這起車禍的肇事司機是報住在新州紐瓦克33歲的卡車司機韋恩(Shakai Waye)，案發後，他留在現場接受調查，警方發現該他的駕照已被吊銷，以嚴重無證駕駛的罪名向他開出傳票，上庭時間為24日。

意外傷害律師孫瀾濤表示，警局會在一到兩個月後，根據案情出示一份詳細的報告；他說，商用卡車的保險金額較高，聯繫肇事車輛的保險公司後，受害者家屬可先獲得2000元的喪葬費用，再由意外傷害律師發起訴訟，向肇事司機與所屬公司求償，「民事訴訟與刑事指控流程無關」。

據統計，這起車禍發生的陽邊47大道是全市規畫的單車道之一，今年共發生九起事故，涂強是唯一一位在車禍中喪生的單車騎士；民權人士批評現任市府交通規畫不力，沒有在單車道旁設有任何保護措施。

58歲的IT工程師涂強，日前騎行電單車從皇后區陽邊前往曼哈頓上班時，在單車道被一...
58歲的IT工程師涂強，日前騎行電單車從皇后區陽邊前往曼哈頓上班時，在單車道被一輛卡車撞死。(取自谷歌地圖)

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