我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC籲兒童接種前勿先吃止痛藥 避免影響效力

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

3華男廣東話聊天 遭非裔挑釁攻擊

記者顏潔恩／紐約報導
嫌犯樣貌，警方呼籲知情民眾提供線索。(警方提供)
嫌犯樣貌，警方呼籲知情民眾提供線索。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前發生一起針對亞裔仇恨犯罪。

根據警方消息，案件發生於2日晚8時30分，地點在20大道交64街處的華人酒樓前，三名51至57歲的廣東籍男子在聊天，一名身材碩大的非裔男子經過時聽見他們使用其聽不懂的語言，於是上前挑釁。

警方說，男子嘲笑三人說的外語，並用歧視亞裔的字眼謾罵，華男憤怒反擊；其中一人被嫌犯在臉部揮了一拳，嫌犯也曾亮刀威脅。

據警方提供的視頻，其中兩名華男一度挽著非裔男的手臂，試圖帶他離開現場，但非裔男抽出手不肯離開；後來三名華男走進餐館迴避，非裔男則掏出類似胡椒噴霧的化學試劑，朝三人的臉部噴灑。

施暴者離開後，三名受害者在目擊者的協助報警下，被送到瑪摩利醫學中心接受治療，皆受輕傷；市警仇恨犯罪小組目前已介入調查，轄區市警62分局局長陳韜、州眾議員寇頓(William Colton)等人均表示關注，希望盡快將嫌犯拘捕。

視頻顯示，嫌犯是年齡25至35歲的非洲裔男子，體重介於220至225磅；民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

非裔 華男 亞裔

上一則

亞當斯頭3期薪水 領比特幣…打造紐約加密貨幣產業中心

下一則

華裔IT工程師騎車上班被撞 傷重不治

延伸閱讀

只因用廣東話交流 3華男遭非裔暴力攻擊

只因用廣東話交流 3華男遭非裔暴力攻擊
無證卡車司機 皇后區撞死華裔自行車騎士

無證卡車司機 皇后區撞死華裔自行車騎士
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
周末晚高峰時段 3男紐約地鐵E線持槍打鬥

周末晚高峰時段 3男紐約地鐵E線持槍打鬥
男子布朗士理髮店遭連環槍擊 疑因幫派鬥爭引發

男子布朗士理髮店遭連環槍擊 疑因幫派鬥爭引發

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆