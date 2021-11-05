3華男廣東話聊天 遭非裔挑釁攻擊

嫌犯樣貌，警方呼籲知情民眾提供線索。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前發生一起針對亞裔 仇恨犯罪。

根據警方消息，案件發生於2日晚8時30分，地點在20大道交64街處的華人酒樓前，三名51至57歲的廣東籍男子在聊天，一名身材碩大的非裔 男子經過時聽見他們使用其聽不懂的語言，於是上前挑釁。

警方說，男子嘲笑三人說的外語，並用歧視亞裔的字眼謾罵，華男 憤怒反擊；其中一人被嫌犯在臉部揮了一拳，嫌犯也曾亮刀威脅。

據警方提供的視頻，其中兩名華男一度挽著非裔男的手臂，試圖帶他離開現場，但非裔男抽出手不肯離開；後來三名華男走進餐館迴避，非裔男則掏出類似胡椒噴霧的化學試劑，朝三人的臉部噴灑。

施暴者離開後，三名受害者在目擊者的協助報警下，被送到瑪摩利醫學中心接受治療，皆受輕傷；市警仇恨犯罪小組目前已介入調查，轄區市警62分局局長陳韜、州眾議員寇頓(William Colton)等人均表示關注，希望盡快將嫌犯拘捕。

視頻顯示，嫌犯是年齡25至35歲的非洲裔男子，體重介於220至225磅；民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。