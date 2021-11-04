只因用廣東話交流 3華男遭非裔暴力攻擊

警方正通緝該名涉嫌犯下仇和犯罪的男子，呼籲知情民眾提供線索。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前發生一起針對亞裔 仇恨犯罪，一名非洲裔男子原本走在街上，聽見三名華男 用廣東話交流而止步，嘲笑其使用的語言並用帶有歧視亞裔的字眼謾罵他們；雙方隨即發生爭執，過程中非裔 男亮出小刀威脅，之後還使用化學噴霧劑朝三人的方向噴灑，警方目前公布圖像通緝此人，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，該案件發生於2日晚8時30分，於20大道交64街處的華人酒樓前，受害者是三名51至57歲的廣東籍華男；當時他們吃完飯後在餐廳門前聊天，一名身材碩大的非裔男經過時聽見他們用其聽不懂的語言說話，於是停下腳步上前挑釁。

警方說，男子接連嘲笑三人說的外語，接著用歧視亞裔的字眼謾罵他們，挑起華男的怒火，雙方很快掀起罵戰；其中一人被男子在臉部揮了一拳，對方也曾亮出一把小刀威脅。

據警方提供的視頻錄像顯示，曾有兩名華男想避免更大衝突，挽著非裔男的手臂，安撫著帶他離開現場，可非裔男不領情，抽回自己的手後硬是回頭要和對方理論；後來三名華男走回餐館內迴避，非裔男則從褲兜裡拿出一個像是胡椒噴霧的化學劑，衝上前朝著三人的臉部噴灑。

不久後施暴者離開，三名受害者在目擊者的協助報警下，被送到瑪摩利醫學中心(Maimonides Medical Center)接受治療，遭受輕傷；據悉市警仇恨犯罪小組目前已介入調查，轄管當地的市警62分局局長陳韜、州眾議員寇頓(William Colton)等人均表示高度關注此案，一定會密切調查，盡早將嫌犯逮捕歸案。

據警公布的圖像，嫌犯是年齡25至35歲的非洲裔男子，體重介於220至225磅；若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577消息，來源絕對保密。