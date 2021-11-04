我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

10月犯罪率升高 仇亞案增幅最大

記者張晨／紐約報導
紐約市警表示，重襲擊和搶劫等暴力犯罪案件在持續增長；圖為警員3日在一場示威活動上維持秩序。(Getty Images)
紐約市警表示，重襲擊和搶劫等暴力犯罪案件在持續增長；圖為警員3日在一場示威活動上維持秩序。(Getty Images)

市警總局3日公布月度全市犯罪數據，雖然官方此前宣稱槍擊案和謀殺案等重罪案有所下降，但最新數據顯示，包括重襲擊和搶劫在內的其他暴力犯罪案件仍在持續增長；而仇恨亞裔犯罪依然在排在最高，截至目前已有124起。

數據顯示，全市在10月份的總體犯罪率比去年同期上升了11.2%，其中搶劫案從去年的1252起漲到了今年的1450起，增加了15.8%；重襲擊案則從去年的1865起增加到了2123起，增加13.8%。

全市發生在10月的重竊案和汽車盜竊案也大幅上升，與2020年相比，今年汽車盜竊案上升了近15%；而重竊案則從去年的3463起上升到今年的4106起，增長了18.6%

與2020年同期相比，今年槍枝暴力拘捕人數增加了13.9%，10月份全市有382人因持槍被捕。

一直縈繞著亞裔社區的仇恨犯罪數量也舉高不下，根據市警數據，今年截止目前，接報的案件已有124起，相比去年的26起上升了343%。

市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，仇恨亞裔的襲擊案件「自去年以來肯定有所加劇」，有更多的受害者願意勇敢上報，而一些無故攻擊伴隨仇恨言論的案件也有所增加。

希爾表示，在新冠病毒開始蔓延的前後，市警就已經注意到涉及亞裔受害者案件數量的增加，但它也一直留於表面，「我認為這個數字要高得多，那就解釋了為什麼如今突然間，你會看到很多人走出來報案。」

全市整體犯罪率升，仇恨亞裔犯罪仍最高。(記者張晨/攝影)
全市整體犯罪率升，仇恨亞裔犯罪仍最高。(記者張晨/攝影)

亞裔 汽車 暴力犯罪

上一則

5分局罪案激增 羅斯福公園治安隱患

下一則

MTA員工接種率不到7成 遠遜市府部門

延伸閱讀

帶頭反抗疫苗令 紐約市長白思豪抨工會領袖不愛國

帶頭反抗疫苗令 紐約市長白思豪抨工會領袖不愛國
場邊人語／超前當機 巨人失計

場邊人語／超前當機 巨人失計
強制疫苗令最後期限臨近 紐約市警接種率達80%

強制疫苗令最後期限臨近 紐約市警接種率達80%
紐時前專欄作家 紀思道宣布參選俄州州長

紐時前專欄作家 紀思道宣布參選俄州州長
高盛：四步打通供應鏈瓶頸 但Fed明年升息風險增

高盛：四步打通供應鏈瓶頸 但Fed明年升息風險增

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明