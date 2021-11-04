10月犯罪率升高 仇亞案增幅最大

紐約市警表示，重襲擊和搶劫等暴力犯罪案件在持續增長；圖為警員3日在一場示威活動上維持秩序。(Getty Images)

市警總局3日公布月度全市犯罪數據，雖然官方此前宣稱槍擊案和謀殺案等重罪案有所下降，但最新數據顯示，包括重襲擊和搶劫在內的其他暴力犯罪 案件仍在持續增長；而仇恨亞裔 犯罪依然在排在最高，截至目前已有124起。

數據顯示，全市在10月份的總體犯罪率比去年同期上升了11.2%，其中搶劫案從去年的1252起漲到了今年的1450起，增加了15.8%；重襲擊案則從去年的1865起增加到了2123起，增加13.8%。

全市發生在10月的重竊案和汽車 盜竊案也大幅上升，與2020年相比，今年汽車盜竊案上升了近15%；而重竊案則從去年的3463起上升到今年的4106起，增長了18.6%

與2020年同期相比，今年槍枝暴力拘捕人數增加了13.9%，10月份全市有382人因持槍被捕。

一直縈繞著亞裔社區的仇恨犯罪數量也舉高不下，根據市警數據，今年截止目前，接報的案件已有124起，相比去年的26起上升了343%。

市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，仇恨亞裔的襲擊案件「自去年以來肯定有所加劇」，有更多的受害者願意勇敢上報，而一些無故攻擊伴隨仇恨言論的案件也有所增加。

希爾表示，在新冠病毒開始蔓延的前後，市警就已經注意到涉及亞裔受害者案件數量的增加，但它也一直留於表面，「我認為這個數字要高得多，那就解釋了為什麼如今突然間，你會看到很多人走出來報案。」