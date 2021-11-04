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5分局罪案激增 羅斯福公園治安隱患

記者張晨／紐約報導
五分局副局長尼森(白色制服者)代替局長張保羅罗與社區見面，(記者張晨/攝影)
五分局副局長尼森(白色制服者)代替局長張保羅罗與社區見面，(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠轄區市警五分局3日在紐約中華公所召開月度警民會，新任副局長尼森(Craig Nilsen)代替局長張保羅(Paul Zangrilli)與社區見面；談到近日轄區中發生的幾起惡性罪案，他表示已在羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)以及堅尼路附近加大警力巡邏，但要徹底解決公園治安問題，還需民選官員和市公園局的撥款支持。

影音來源：記者張晨

五分局數據顯示，在過去28天內，轄區罪案上漲了46.7%，是全年犯罪率增長最明顯的一個月；其中搶劫案增長最為明顯，從去年同期的五起上漲到了今年的13起，同比增長160%。

其次為入室盜竊及重竊案，過去28天內，入室盜竊從去年的九起上漲到了今年的17起，同比上漲88%；而重竊案件則從去年的28起上漲到今年的42起，同比上升50%。

對於華埠轄區常年數字保持為零的強姦和謀殺，在過去一個月中也分別發生了一起；從警17年的尼森表示，8月時調來五分局做副局長，已漸漸熟悉社區情況，希望聽到更多反饋。

「羅斯福公園目前是五分局的工作重點。」他說，這裡發生的罪案也並不全和遊民相關，大部分是非法毒品交易，亞裔外賣郎遭搶並捅死案，使警局更加關注該區域的動向，但光是警力駐守是不夠的。

警佐葉家傑在會上擔任翻譯，他補充道，市府停止園內多年的基礎建設，導致公園衰敗，在2018年曾承諾建設靠近史坦登街(Stanton St.)的公園建築「Building A」，以及利文頓街(Rivington St.)遊樂場翻新案，都遲遲沒有進展；如今市府將換屆，希望市府和社區民選官員都能爭取資金，改善公園現狀。

對於發生在堅尼路道明銀行的持槍劫案，嫌犯隨後又在曼哈頓犯下多起案件，甚至將受害者射傷；尼森表示，該人選擇華埠只是隨機作案，並沒有紀錄顯示他曾多次在華埠犯案。

華埠 曼哈頓 紐約

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