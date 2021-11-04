單車相撞動口又動手 華男挨打

陳女士用紙巾幫華男清理傷口。(陳女士提供)

布碌崙(布魯克林)一名華婦3日在戴克高地(Dyker Heights)一帶，撞見騎著單車華男 與另一非洲裔男騎士相撞後，口角變大打出手；她指出華男逆向行駛、有錯在先，雙方語氣不善而動手，並非歧視 而攻擊，呼籲大眾類似情況要保持冷靜。

陳女士稱3日早晨她送孩子到校上課、接著又到老人中心送防疫用品，開車前往工作地點時，在10大道交61街看見一名非洲裔男子騎著單車沿著10大道前進，對面一名華男騎著車逆向駛來，兩人可能因陽光影響視線，看不清對方而相撞。

非裔 男起身後，指著華男破口大罵，兩人爭吵不久就升級成肢體衝突；陳女士見狀停車後下車勸架，並試圖叫其他人過來幫忙，但沒人願意介入。

華男很快被打得鼻青臉腫、渾身血跡斑斑，她大喊「不要打了」，雙方才停下來；陳女士跟華男說要報警、並帶他去醫院，遭到對方拒絕，她只好用車裡消毒紙巾為其擦拭。

陳女士說，後來幾個路人過來了解狀況，非裔男拿了單車就要離開，她原想阻止，華男表示讓其離開。

陳女士表示，原本只是小事無需升級成肢體衝突，何況是華男逆向行駛造成相撞，於情於理都該先道歉；很多時候認為外族裔因歧視而發動攻擊，但有時也忘了自己有錯在先，任何時候都該冷靜，希望大眾引以為戒。