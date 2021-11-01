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影／與熟食店員工起爭執 紐約布碌崙非裔男投燃燒瓶瞬引烈火

記者張晨／紐約報導
與熟食店員工起爭執，布碌崙非洲裔男子投燃燒瓶瞬引烈火。(市消防局提供)
與熟食店員工起爭執，布碌崙非洲裔男子投燃燒瓶瞬引烈火。(市消防局提供)

布碌崙(布魯克林)貝弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)一家熟食店近日發生一起惡性攻擊案件，38歲的非洲裔男子曼加爾(Joel Mangal)在與店員發生爭執後使用燃燒瓶投擲櫃檯，瞬間引得熊熊烈火；市警與消防局31日將其逮捕，並控縱火(Arson)、人身攻擊(Assault)、魯莽危害(Reckless Endangerment)、非法持有武器(Reckless Endangerment)和刑事惡作劇(Criminal Mischief)等多項罪名。

市消防局原文連結：

警方表示，案件發生在10月30日早7時50分左右，在位於諾蘭德大道(Nostrand Avenue)496號的一家熟食店外，嫌犯因與店員發生口角而惱羞成怒，在店外點燃了一個燃燒瓶，然後把它扔進了前門。

據店內監控視頻顯示，這枚燃燒瓶擊中了熟食店的櫃台，瞬間引起烈火，火焰覆蓋了大部分區域。

而店外視頻則顯示，就在事態已經非常嚴重之際，曼加爾又在店外試圖點燃第二個燃燒瓶，但被一名目擊者制止，他把手裡的瓶子拍到地上，火勢也瞬間在人行道上蔓延。

市消防局長尼格羅(Daniel Nigro)表示，消防部門在接獲報警後三分鐘就趕到現場，控制住火勢，並現場為店員提供緊急醫療救治。

「幸運的是沒有造成嚴重的人員傷亡。」尼格羅說，消防局、市警以及ATF爆炸物縱火案特別小組進行了調查，於10月31日逮捕了曼加爾；其現被控縱火、人身攻擊、魯莽危害、非法持有武器和刑事惡作劇等多項罪名，將由布碌崙地區檢察官辦公室起訴。

與熟食店員工起爭執，布碌崙非洲裔男子投燃燒瓶瞬引烈火。(市消防局提供)
與熟食店員工起爭執，布碌崙非洲裔男子投燃燒瓶瞬引烈火。(市消防局提供)

縱火 布碌崙 檢察官

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