日落公園偷信華男 首次被捕控重竊罪

該華男涉嫌在布碌崙日落公園華社盜取住家信件，被警方拘捕。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園 一名華男 因偷信當場被捕獲，警方經數日調查，指出這是嫌犯首次被捕控罪，面臨一項四級重竊(Grand Larceny)罪名；警方也表示，此次逮捕歸功於警民密切配合，感謝從中協助的民眾。

案件發生於27日下午，該名被捕的50歲華男張志遠(Ziyuan Zhang，音譯)到日落公園59街440號的公寓樓前，將郵差放在入口處的信件偷走；不久後一名租客 發現信件不翼而飛，立即檢查監控錄像，拍到張志遠偷信的犯案過程。

該名租客隨後連忙跑出去，幸運地在附近區域發現張志遠的身影並攔下他，對方掙脫租客的手後撒腿逃跑；後來一名路過的華男被告知消息，騎乘單車一路尾追竊賊，終於追趕並將他制伏，72分局警員隨後也抵達現場調查。

警方說，他們從張志遠的斜背包發現多個不屬於他的信件，於是將其當場逮捕，送往布碌崙刑事法庭控罪，面臨一項四級重竊罪；目前已簽署保證書，獲准庭外候審。

一名查案警員也指出，當地社區無數次發生信件盜竊案，此次能順利逮捕全靠民眾積極配合，給予稱讚；也呼籲各住家應設有監控錄像、上鎖的郵箱來保護自身，避免因信件丟失導致身分遭竊，並造成財產損失及信用受損。