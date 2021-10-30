遭Theory寫歧視稱謂 華女拒賠償：不做啞裔

遭輕奢品牌Theory寫種族歧視收件名，劉黛麗拒退款賠償，中國社交媒體繼續發聲。(取自Instagram)

家住費城 的華裔女子劉黛麗(Audrey Liu Dvorksy，音譯)，因日前收到輕奢品牌Theory包裹，但品牌將其名字被改為具有歧視意味的「Ching Liu」而在網上發聲；事件被時尚糾察Diet Prada帳號轉發升級，Theory雖聯繫到劉黛麗希望退款賠償，但劉黛麗拒絕退款，並希望對方就調查給出結果，不過再次石沉大海；她隨後在中國 社交媒體小紅書 再次發生，希望中國消費者也能了解該事件。

劉黛麗來自上海，移民美國已十年；她19日在費城購物中心(Philadelphia Premium Outlets)的Theory購買了六件商品，因其中一條褲子缺貨，就把名字和地址留給店員，以便郵寄；但她24日收到包裹後，郵簽上赫然將她的名字「Audrey」改成了「Ching」，姓氏則沒變。

劉黛麗多次聯繫品牌，對方均拒不認帳，直到被擁有300萬粉絲的Diet Prada帳號轉發整個事件，Theory在轉貼發布不到五分鐘的時間就聯繫到了她，強調品牌方不是種族主義者，並主動退款。

劉黛麗29日在小紅書上發帖表示，Theory在表示希望全額退款後她已明確表達了拒絕，並告知對方希望看到事件的調查和解決結果；但截至目前，除了一條「模板式」的限時動態道歉外，品牌方沒有回復過任何私信以及郵件，更沒有給予承諾的調查進展。

她表示，這種官方範文不能成為解決事情的途徑，像很多經歷過公關危機的品牌一樣，Theory是不是也要看到銷售額下滑才肯低頭；「也許我一個人的力量很微薄，但我堅決不做啞裔，會堅持就此事討要結果。」

不少中國網友也跟貼支持，表示會一同抵制該品牌，直到當事人收到正面回應；該品牌在微博上擁有4萬名粉絲，目前正在為即將到來的「雙十一」促銷活動預熱。