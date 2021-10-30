我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

遭Theory寫歧視稱謂 華女拒賠償：不做啞裔

記者張晨／紐約報導
遭輕奢品牌Theory寫種族歧視收件名，劉黛麗拒退款賠償，中國社交媒體繼續發聲。(取自Instagram)
遭輕奢品牌Theory寫種族歧視收件名，劉黛麗拒退款賠償，中國社交媒體繼續發聲。(取自Instagram)

家住費城的華裔女子劉黛麗(Audrey Liu Dvorksy，音譯)，因日前收到輕奢品牌Theory包裹，但品牌將其名字被改為具有歧視意味的「Ching Liu」而在網上發聲；事件被時尚糾察Diet Prada帳號轉發升級，Theory雖聯繫到劉黛麗希望退款賠償，但劉黛麗拒絕退款，並希望對方就調查給出結果，不過再次石沉大海；她隨後在中國社交媒體小紅書再次發生，希望中國消費者也能了解該事件。

劉黛麗來自上海，移民美國已十年；她19日在費城購物中心(Philadelphia Premium Outlets)的Theory購買了六件商品，因其中一條褲子缺貨，就把名字和地址留給店員，以便郵寄；但她24日收到包裹後，郵簽上赫然將她的名字「Audrey」改成了「Ching」，姓氏則沒變。

劉黛麗多次聯繫品牌，對方均拒不認帳，直到被擁有300萬粉絲的Diet Prada帳號轉發整個事件，Theory在轉貼發布不到五分鐘的時間就聯繫到了她，強調品牌方不是種族主義者，並主動退款。

劉黛麗29日在小紅書上發帖表示，Theory在表示希望全額退款後她已明確表達了拒絕，並告知對方希望看到事件的調查和解決結果；但截至目前，除了一條「模板式」的限時動態道歉外，品牌方沒有回復過任何私信以及郵件，更沒有給予承諾的調查進展。

她表示，這種官方範文不能成為解決事情的途徑，像很多經歷過公關危機的品牌一樣，Theory是不是也要看到銷售額下滑才肯低頭；「也許我一個人的力量很微薄，但我堅決不做啞裔，會堅持就此事討要結果。」

不少中國網友也跟貼支持，表示會一同抵制該品牌，直到當事人收到正面回應；該品牌在微博上擁有4萬名粉絲，目前正在為即將到來的「雙十一」促銷活動預熱。

中國 費城 小紅書

上一則

舒默為黃敏儀拉票 肯定華裔貢獻

下一則

舒默與華社「爐邊會談」 承諾嚴打仇亞裔犯罪

延伸閱讀

費城學區缺人 代課師每天50元獎金 代班護士每天100元

費城學區缺人 代課師每天50元獎金 代班護士每天100元
加薪協議若破局 費城捷運工會擬罷工

加薪協議若破局 費城捷運工會擬罷工
賓州最大槍展在大費城會展中心舉行 槍支銷量呈歷史性火爆成長

賓州最大槍展在大費城會展中心舉行 槍支銷量呈歷史性火爆成長
包裹名字被標註Ching 華女抗議遭歧視 品牌道歉

包裹名字被標註Ching 華女抗議遭歧視 品牌道歉
費城人過節購物預算 比去年高

費城人過節購物預算 比去年高

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)

全美首個 紐約疫情變地方性流行

2021-10-27 11:30
金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

2021-10-25 14:28

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石