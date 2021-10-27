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24歲華男罹肌上皮癌末期 盼見中國父母

記者牟蘭／紐約報導
林志鵬兩年前被診斷罹患罕見肌上皮癌，抗癌期間，他堅持工作，但他因病情持續惡化，目前失去自理能力。(林亞婷提供)
林志鵬兩年前被診斷罹患罕見肌上皮癌，抗癌期間，他堅持工作，但他因病情持續惡化，目前失去自理能力。(林亞婷提供)

24歲的中國移民林志鵬，兩年前被診斷罹患罕見肌上皮癌，抗癌期間，他堅持工作，但因癌細胞迅速擴散，病情持續惡化，已失去自理能力，被醫生轉介至臨終關懷治療；他的親人表示，林志鵬期盼與中國的父母團圓，期待奇蹟出現，希望善心人士伸出援手。

林志鵬的表妹林亞婷26日表示，表哥於1997年出生於中國福州市連江縣的一個鄉村，18歲時持學生簽證來美讀書，後因經濟困難暫停學業，開始打工；她說，林智鵬最初從中餐館廚師做起，因會英文，升職至日式餐廳經理。

眼看生活即將好轉，林志鵬於2019年發現他的手臂長包，只要輕觸就有痛感，在親友的勸說下才前往醫院檢查，被診斷出患有罕見的肌上皮癌(myoepithelial carcinoma)；他配合醫生治療，於2020年1月接受第一次手術。

不過，林亞婷說，林志鵬手術後，身上的癌細胞繼續擴散，他只能接受電療，遏制癌細胞擴散；她回憶，因疫情爆發，表哥一度失業，靠舅舅一人的收入支持，獨自前往醫院接受治療，「我們都擔心他感染新冠病毒」。

林雅婷表示，林志鵬熬過了疫情高峰期，去年7月左右，還前往朋友的奶茶店工作，維持生計；她說，表哥一直保持積極心態，還接種了嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗，期盼奇蹟出現，但兩個月前他的病情再度惡化，一周甚至要電療五次，導致他失去生活自理能力。

林志鵬兩年前被診斷罹患罕見肌上皮癌，抗癌期間，他堅持工作，但他因病情持續惡化，目...
林志鵬兩年前被診斷罹患罕見肌上皮癌，抗癌期間，他堅持工作，但他因病情持續惡化，目前失去自理能力。(林亞婷提供)

因電療也無法遏制林志鵬身上的癌細胞擴散，林雅婷說，醫生日前已將表哥送往臨終關懷部門，減緩他的痛苦；她表示，表哥是一家的頂樑柱，父母遠在中國，他期盼自己父母早日來美，陪他走完最艱難的一程，期待奇蹟出現。

美國連江同鄉會秘書長張雲表示，得知林志鵬的遭遇後，同鄉會立即發動募捐，希望幫他解決食宿問題，鼓勵他繼續抗癌，截至26日，已有超過200多名善心人士捐贈超過3萬元善款；他呼籲，在外打拚的華人應重視定期健康篩檢，避免罹癌悲劇發生。

想要幫助林志鵬的善心人士，請發手機短信至(347)885-5187或(917)605-1022了解詳情。

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