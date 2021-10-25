我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：台灣軍力不足 士氣低落 難與中國一戰

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

男子布朗士理髮店遭連環槍擊 疑因幫派鬥爭引發

記者張心／紐約報導

市警局日前公布監控錄像，顯示兩名槍手衝入布朗士一間理髮店，對一名22歲的男性連環開槍射擊，致使對方腹部和腿部中彈，警方透露該案件與幫派鬥爭有關。

22日下午6時45分，布朗士東槍山路(East Gun Hill Road)250號一間理髮店內，突然衝進兩名蒙面男子，對著坐在入口處的某男子開槍，在對方腹部中彈倒地後，又對其腿部射擊，之後兩名槍手向Kings College Palce逃逸；店內其他人緊急掩護並無受傷，受害人被立刻送往雅可比醫療中心(Jacobi Medical Center)急救，目前情況穩定。

警方表示該事件應與幫派鬥爭有關，並發布犯罪人員特徵描述，兩名槍手均為男性，中等膚色，身材較瘦，一名頭戴黑色棒球帽，身穿黑色長袖外套和白色短袖，深色牛仔褲和白色運動鞋；另一名身穿黑色連帽運動衫、黑色牛仔褲和白色運動鞋。

現呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布朗士 手機 幫派

上一則

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

下一則

萬名紐約市府雇員占布魯克林大橋 抗議疫苗強制令

延伸閱讀

紐約市疫情降溫 史島逆勢升 主因接種率低

紐約市疫情降溫 史島逆勢升 主因接種率低
布碌崙多社區 接種率最低、感染率最高

布碌崙多社區 接種率最低、感染率最高
大義滅親 高中生帶槍上學 母向校方舉報

大義滅親 高中生帶槍上學 母向校方舉報
家護員挺馬泰 盼廢24小時工作制

家護員挺馬泰 盼廢24小時工作制
青少年頻遭槍擊 家長籲嚴控槍支

青少年頻遭槍擊 家長籲嚴控槍支

熱門新聞

金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
已長大成人的蘇菲易。(蘇菲易提供)

出生一個月遭棄 被美國家庭領養 華女尋根找父母

2021-10-19 02:30
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
堅尼路上的「Sang Sang Jewelry」，於23日晚遭人入室盜竊，損失慘重。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約華埠珠寶店遭入室盜竊損失慘重 周邊商家人人自危

2021-10-24 16:00
汽油價格連日上漲，紐約民眾開車出行的成本升高，恐將迎來一個最貴的冬天；圖為一名亞裔女子在皇后區白石鎮的一個加油站為汽車加油。(記者曹健╱攝影)

最貴寒冬 紐約取暖費暴增4成

2021-10-22 11:56

超人氣

更多 >
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
中國房地產稅落地 遊戲規則變 暗藏3意義

中國房地產稅落地 遊戲規則變 暗藏3意義
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行