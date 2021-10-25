男子布朗士理髮店遭連環槍擊 疑因幫派鬥爭引發

市警局日前公布監控錄像，顯示兩名槍手衝入布朗士 一間理髮店，對一名22歲的男性連環開槍射擊，致使對方腹部和腿部中彈，警方透露該案件與幫派 鬥爭有關。

22日下午6時45分，布朗士東槍山路(East Gun Hill Road)250號一間理髮店內，突然衝進兩名蒙面男子，對著坐在入口處的某男子開槍，在對方腹部中彈倒地後，又對其腿部射擊，之後兩名槍手向Kings College Palce逃逸；店內其他人緊急掩護並無受傷，受害人被立刻送往雅可比醫療中心(Jacobi Medical Center)急救，目前情況穩定。

警方表示該事件應與幫派鬥爭有關，並發布犯罪人員特徵描述，兩名槍手均為男性，中等膚色，身材較瘦，一名頭戴黑色棒球帽，身穿黑色長袖外套和白色短袖，深色牛仔褲和白色運動鞋；另一名身穿黑色連帽運動衫、黑色牛仔褲和白色運動鞋。

現呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。