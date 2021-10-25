全市謀殺案再走高 已與去年全年持平

全市犯罪率持續走高，謀殺案總數已超過去年之合。(記者張晨/攝影)

紐約市 近期暴力致死案件頻發，單就過去一個周末，16歲少年遭人當街暴頭、亞裔外賣郎遭人搶劫後用刀捅死；自2020年暴力犯罪 創紀錄的增長之後，截至今年此時，全市的謀殺案總數已超過去年之和。

數據顯示，2020年全市的謀殺案從前一年的319起升至468起，同比上升47%；執法者表示，這是該市迄今為止漲幅最明顯的一年，與它最接近的犯罪年是1968年，當時謀殺率比前一年上升了32%，1971年上升了31%。

縱觀歷史，紐約市自60年代末70年代初謀殺率不斷上升後，在幾十年中都沒有下降，1969年謀殺案受害者人數首次超過了1000人，直到1996年後數字才再次下降到這個水平以下。

一些人將犯罪率的飆高歸咎於疫情 的爆發，但執法者表示，全市犯罪率並沒有在疫情得到控制後而減緩，反而在重罪率上所有提高。

截至10月中旬，2021年全年有382名市民與遊客死於謀殺，只比去年同期減少了一個；而從2013年到2019年的整整七年中，紐約市的這一數字從未達到過382，更不要說距離今年結束還有兩個多月。

執法機構表示，在新保釋法和心理健康干預的真空中，導致了許多「長期犯罪者」加劇了他們作案時的殘忍程度從而產生了致命行為。

捷運系統中罪案也是全市犯罪一個很好的晴雨表，市警表示，地鐵中的暴力罪案發生尤其明顯，犯罪率仍是2019年的兩倍多。

「受害者是隨機的，但施暴者不是。」執法者表示，同樣的嫌犯，以及那些未接受治療的精神疾病患者仍在找尋作案目標；人們無法輕易消除疫情帶來的創傷，法律的更改帶動執法流程的改變，許多是必須接受的硬實施，但需要政客和立法者付出更多努力。