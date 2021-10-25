5紐約華人新州賭場騙百萬 1被捕

五名紐約華人涉嫌在新州大西洋城賭場內使用假支票換取籌碼，詐取逾112萬元，均被起訴；圖為大西洋城Borgata賭場，顧客在下注。(美聯社)

五名報住在紐約市 的華人，涉嫌在新州 大西洋城(Atlantic City)賭場內，使用假支票 換取籌碼，詐取逾112萬元，日前被新州執行檢察長以二級盜竊與二級共謀盜竊等多項罪名起訴；當局稱，五人中有一人在荷蘭被捕，其餘四人仍然在逃。

根據法院消息，報住在法拉盛的53歲女子張慶桃(Qingtao Zhang，姓名皆音譯)與65歲婦女張秋環(Xiuhuan Zhang)，於今年8月26日及28日，企圖在五間賭場使用假支票兌換籌碼；29歲的葛森(Sen Ge)、報住在大學點的30歲劉帥(Shuai Liu)和報住布碌崙(布魯克林)的33歲蔡佩(Pai Cai)，涉嫌協助兩人作案。

起訴書稱，張秋環在大西洋城的五間不同的賭場，分別向工作人員各出示一張15萬元的道明銀行(TD Bank)的偽造支票，要求更換等值籌碼，張慶桃隨後使用一張13萬4000元的美國銀行(Bank of America)偽造支票，試圖以相同手法行騙。

兩人作案期間，部分賭場員工發現支票有問題，拒絕兌換，但她們仍從三家賭場中各獲取28萬4000元，從另兩家賭場內盜取13萬4000元，總計超過112萬元。

賭場發現偽造支票後，立即向新州警方報案，當局發布五人的通緝令，在州警與州檢查長辦公室的合作下，於9月7日在荷蘭的阿姆斯特丹(Amsterdam)逮補張慶桃，其餘四人仍在逃。

新州執行檢察長布魯克(Andrew Bruck)日前宣布，五人分別被控二級盜竊(Theft by Deception)、二級共謀盜竊(Conspiracy to Commit Theft by Deception)與企圖盜竊(Attempted Theft by Deception)罪名。

布魯克表示，五名被告涉嫌利用複雜的手法，向多家賭場使用偽造支票詐騙逾100萬元，被當局發現後，立即深入調查，並橫跨國界拘補一名嫌犯。