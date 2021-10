5紐約華人新州賭場騙百萬 1被捕

五名紐約華人涉嫌在新州大西洋城賭場內使用假支票換取籌碼,詐取逾112萬元,均被起訴;圖為大西洋城Borgata賭場,顧客在下注。(美聯社)

五名報住在紐約市 的華人,涉嫌在新州 大西洋城(Atlantic City)賭場內,使用假支票 換取籌碼,詐取逾112萬元,日前被新州執行檢察長以二級盜竊與二級共謀盜竊等多項罪名起訴;當局稱,五人中有一人在荷蘭被捕,其餘四人仍然在逃。

根據法院消息,報住在法拉盛的53歲女子張慶桃(Qingtao Zhang,姓名皆音譯)與65歲婦女張秋環(Xiuhuan Zhang),於今年8月26日及28日,企圖在五間賭場使用假支票兌換籌碼;29歲的葛森(Sen Ge)、報住在大學點的30歲劉帥(Shuai Liu)和報住布碌崙(布魯克林)的33歲蔡佩(Pai Cai),涉嫌協助兩人作案。

起訴書稱,張秋環在大西洋城的五間不同的賭場,分別向工作人員各出示一張15萬元的道明銀行(TD Bank)的偽造支票,要求更換等值籌碼,張慶桃隨後使用一張13萬4000元的美國銀行(Bank of America)偽造支票,試圖以相同手法行騙。

兩人作案期間,部分賭場員工發現支票有問題,拒絕兌換,但她們仍從三家賭場中各獲取28萬4000元,從另兩家賭場內盜取13萬4000元,總計超過112萬元。

賭場發現偽造支票後,立即向新州警方報案,當局發布五人的通緝令,在州警與州檢查長辦公室的合作下,於9月7日在荷蘭的阿姆斯特丹(Amsterdam)逮補張慶桃,其餘四人仍在逃。

新州執行檢察長布魯克(Andrew Bruck)日前宣布,五人分別被控二級盜竊(Theft by Deception)、二級共謀盜竊(Conspiracy to Commit Theft by Deception)與企圖盜竊(Attempted Theft by Deception)罪名。

布魯克表示,五名被告涉嫌利用複雜的手法,向多家賭場使用偽造支票詐騙逾100萬元,被當局發現後,立即深入調查,並橫跨國界拘補一名嫌犯。