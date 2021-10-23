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華埠搶劫捅死亞裔外賣郎 23歲嫌犯被控謀殺

記者張晨／紐約報導
華埠羅斯福公園搶劫捅死亞裔外賣郎，23歲桑多瓦爾被逮捕，控罪謀殺。(市警提供)
華埠羅斯福公園搶劫捅死亞裔外賣郎，23歲桑多瓦爾被逮捕，控罪謀殺。(市警提供)

一名51歲的亞裔外賣郎近日在曼哈頓華埠喜士打街(Hester St.)交企李士提街(Chrystie St.)的羅斯福公園(FDR Park)內遭搶劫，隨後更遭嫌犯連同數刀身亡；負責調查此案的轄區市警五分局22日晚將23歲的皇后區男子桑多瓦爾(Joseph Sandoval)逮捕，並控謀殺罪，桑多瓦爾此前並無被捕案底。

該起致死案發生在16日凌晨1時5分，警方接獲報案稱羅斯福公園內發生搶案，轄區市警五分局趕到現場後，發現51歲的孟加拉裔外賣郎麥亞(Sala Miah)臉部遭大面積畫傷，不但隨身物品被悉數搶空，嫌犯還用刀捅進他的腹部，被緊急送往表維醫院後搶救後傷重死亡。

根據警方發布影片，桑多瓦爾還曾與麥亞一同坐在長凳上，隨後試圖搶走麥亞的電單車，雙方發生衝突後，桑多瓦爾掏出尖刀對受害者進行猛攻後逃逸，警方也在現場找到一把黑柄長齒尖刀。

據悉，麥亞也為華埠居民，在離羅斯福公園不遠處租屋，與其他四名室友同住，平時回家前都會坐在公園長椅上休息，遇害當天他一如往常。

麥亞的家人表示，他兩年前懷抱美國夢獨自移民來美，工作賺錢寄回孟加拉養育妻子和一雙兒女。

警方稱，巡邏警員22日發現桑多瓦爾身攜尖刀，並身穿帶有血跡的衣服，故將其帶回審訊，其最初被控非法持有武器，但在警方調取監控錄像比對後才發現他就是上周在公園內行兇殺人的嫌犯。

案件發生後五分局在案發地路口增派了一輛警車駐守，並閃爍警燈，晚上過路時尤其顯眼。

羅斯福公園因遊民、藥物濫用以及毒品交易等問題，成為社區治安漏洞，曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)致函市公園局局長，表示市府缺乏行動、停止基礎建設導致公園衰敗，要求市府有所作為。

案件發生後五分局在案發地路口增派警車駐守，並閃爍警燈。(記者張晨/攝影)
案件發生後五分局在案發地路口增派警車駐守，並閃爍警燈。(記者張晨/攝影)

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