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藥物濫用問題蔓延 遊民男子華埠公園倒掛欄杆死

記者張晨／紐約報導
紐約市濫用藥物致死蔓延，五分局轄區犯罪率升。(記者張晨/攝影)
紐約市濫用藥物致死蔓延，五分局轄區犯罪率升。(記者張晨/攝影)

紐約市濫用藥物致死人數過去一年來大增近四成，近日一遊民男子更死在了華埠轄區、距離市警總局僅200呎的公園中；被人發現時，他身體扭曲，倒掛在圍欄上，已死去多時；而在此情況下，州府日前仍出台新政，要求執法人員不再干預公共場合的吸毒行為，要求對持有或銷售皮下注射器的行為去罪化。

16日早上7時左右，一男子死在了距離市警總局256呎的地方，據緊急救援小組(Emergency Medical Services)內部人士稱，這具扭曲的屍體在詹姆斯麥迪遜廣場(James Madison Plaza)被發現。

「他死在那裡有一段時間了，市警及醫療小組趕到時其身體也已僵直數小時，而市警總局安保入口就在公園外面。」消息人士稱，死者看起來像是服藥過量，他年約50多歲，是一名遊民，但在法醫報告公布之前，官方尚未說明死亡原因。

而就在一周前，市警收到了州府的政策指導，要求執法者不再干預公共場合吸食毒品的行為；這項新規源於州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署的一項法案，州府指出「執法人員不應對任何持有皮下注射器的人採取措施，即便注射器內藏有管制藥物，新規立即生效。」

聯邦疾病防治中心(CDC)日前公布的一份報告顯示，截至今年3月31日之前的12個月內共有2243名紐約市民吸毒致死，相比之下此前一年的數字為1653人；CDC表示，這一最新數字未必反應紐約市吸毒問題的全貌，因為數據仍不夠完整。

數據顯示，紐約市過去一年共有1853人死於鴉片過量，比此前一年猛增45%；908人死於古柯堿過量，比此前一年增加35%；800人吸食海洛因過量死亡，比前一年增加15%。

而華埠轄區的犯罪率在今年也急劇上升，截至17日，五分局的年度罪案統計顯示，謀殺率上升了400%、強姦上升了17%，重竊案上升了19%，汽車盜竊則上升了39%。

紐約市 華埠 聯邦疾病防治中心

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