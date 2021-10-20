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要求警員戴口罩 民眾遭警暴力推出地鐵站

記者張心／紐約報導
吉爾伯特被警察強行推出地鐵站。（取自目擊者推特視頻）
吉爾伯特被警察強行推出地鐵站。（取自目擊者推特視頻）

曼哈頓八大道N、R地鐵站內於20日上午8時30分左右發生一起警民衝突，一民眾要求兩名警察佩戴口罩，不料遭對方拒絕後還被強行推出了地鐵站。

「我一直質問他們為什麼不戴口罩，結果警員說我你就是來搞破壞的。」來自皇后區的27歲當事人吉爾伯特(Andy Gilbert)回憶，「他還說你要不是來撘地鐵的，請趕緊滾出去。」

吉爾伯特表示，在警察真正動手之前，他們已經交談了幾分鐘，但是兩名警員始終裝作聽不懂他說的話，「就像是，嘿，你戴著口罩，我聽不清你在說什麼。」

根據目擊者霍爾(Victoria Hall)拍下的視頻顯示，一名男警員大力推搡著吉爾伯特，強行把他推出八大道地鐵站台，另一名女性警員，則配合將站台緊急出口大門推開。

霍爾表示，偶然路過的自己在看到吉爾伯特反復要求警員們佩戴口罩卻遭到拒絕後，也加入了吉爾伯特同警方展開理論，「一般這種情況我不想卷進去，但是那名警察實在是太咄咄逼人了，我覺得很煩。」

當男警員抓住吉爾伯特的衣領時，霍爾抓起手機開始拍攝，「我很生氣，畢竟按照規定他們應該佩戴，只要說一句『對不起，謝謝提醒，我們也會佩戴』這就可以了，沒想到還會發生肢體衝突。」

根據市警局八月發布的防疫指南，規定所有警察在與公眾接觸時，無論疫苗接種情況如何，都必須始終佩戴口罩，否則將遭受紀律處分。

吉爾伯特表示，他之前也曾在地鐵上與未按規定佩戴口罩的警察發生過爭執，但是並沒有升級到肢體衝突，目前，他還沒有決定是否對兩名當事警員提出投訴。

「之前基本上那些沒佩戴口罩的警員們，在聽到我的意見後也不會多說什麼，戴上口罩以後再跟我說一些蹩腳的藉口。」吉爾伯特回憶，「有個警察我記得解釋說他在喝水，當然，我發現他身上並沒有水。」

目前市警察局的疫苗接種率為 69%，遠低於全市平均水平。市警局因此規定要求所有警察在工作時必須佩戴口罩，否則將面臨紀律處分。

市警局發言人表示，該事件當前正在進行內部審查。

吉爾伯特被警察強行推出地鐵站。（取自目擊者推特視頻）
吉爾伯特被警察強行推出地鐵站。（取自目擊者推特視頻）
吉爾伯特被警察強行推出地鐵站。（取自目擊者推特視頻）
吉爾伯特被警察強行推出地鐵站。（取自目擊者推特視頻）

口罩 警察 地鐵站

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