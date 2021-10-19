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紐約地鐵盜竊案飆升近50% 重罪案下滑

記者張心／紐約報導
市警加強在地鐵列車上的巡邏，嚴重犯罪數量下降；圖為三名警員在地鐵車廂中巡邏，盤問可疑乘客。(路透)
市警加強在地鐵列車上的巡邏，嚴重犯罪數量下降；圖為三名警員在地鐵車廂中巡邏，盤問可疑乘客。(路透)

大都會運輸署(MTA)董事會18日公布市警總局的最新報告，紐約地鐵盜竊案數量在9月飆升近50%，嚴重拉高了全市地鐵整體犯罪率，而自5月增派警員數量後，地鐵重罪襲擊案數量明顯下滑。

根據市警數據，全市地鐵在9月發生了96起重大盜竊案，而8月和7月分別為64起和55起；同時，9月地鐵搶劫案也增加了18%，從8月的44起增加到52起。

隨之而來的是地鐵重案犯罪率上升，8月至9月增長近25%；然而5月份駭人聽聞的曼哈頓地鐵線砍、打、搶襲擊事件之後，因為MTA與市警局加大安保力度，則一直呈現下降的和緩趨勢。

市警加強在地鐵列車上的巡邏，嚴重犯罪數量下降；圖為警員在地鐵站執勤。(Getty...
市警加強在地鐵列車上的巡邏，嚴重犯罪數量下降；圖為警員在地鐵站執勤。(Getty Images)

繼5月一群犯罪分子在曼哈頓的地鐵4號線、5號線和6號線，隨機襲擊了五名乘客之後，MTA便和市長白思豪(Bill de 年Blasio)展開了「口水大戰」，指出市長削減警用經費並在地鐵安全問題上疏忽大意；白思豪之後便在上下班高峰時期，增派了警員人數，從而被MTA和市政府認為有效緩解了地鐵重罪襲擊案現象。

與8月相比，9月的重罪襲擊事件減少了1起，從35起降至34起；警方報告稱，全市地鐵系統9月並未發生謀殺和強姦案件。

MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)發表聲明表示，根據統計數據，地鐵比城市中的大多數地方安全，「今年夏天犯罪率持續下降，並且一直保持在低點，這都是因為市警察局增派警員，以及MTA在每個車站都安裝了攝像頭的緣故。」

地鐵 MTA 白思豪

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