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一周4起電單車充電起火 紐約市消防局籲警覺

記者顏嘉瑩／紐約報導
近日頻發因電單車鋰離子電池充電，引發火災，市消防局提醒民眾應注意。(取自市消防局推特)
近日頻發因電單車鋰離子電池充電，引發火災，市消防局提醒民眾應注意。(取自市消防局推特)

上周光在紐約市就發生四起嚴重火災，共有五人受到輕重傷，在經過警消人員調查後，發現是由於電單車的鋰離子電池(Lithium ion battery)充電導致；由於電單車是不少外賣郎的生財工具，市消防局(FDNY)18日提醒，在為電單車、手機等使用鋰離子電池裝置充電時，應提高警覺，以免發生意外。

日前在布碌崙(布魯克林)一棟建築五樓發生火警，造成四人受傷，消防人員到現場後，發現火災時有12輛電單車正在充電，幾天後在布朗士和布碌崙，又再度發生因電單車充電引發的火災，造成一人重傷。

市消防局18日在社群媒體上公布火災現場照片，提醒民眾在替鋰離子電池充電時應注意；市消防局表示，鋰離子電池儲存大量能量，若不當使用恐怕發生意外，「就像其他電池一樣，鋰離子電池可能會發生過熱、引起火災或爆炸。」

近日頻發因電單車鋰離子電池充電，引發火災，市消防局提醒民眾應注意。(取自市消防局...
近日頻發因電單車鋰離子電池充電，引發火災，市消防局提醒民眾應注意。(取自市消防局推特)

市消防局表示，鋰離子電池通常會使用在手機、筆記型電腦、平板電腦，以及電動車、電動滑板車上，相當常見，在充電或事後的存放，都應該要按照說明書上的指示操作，以確保安全。

近日頻發因電單車鋰離子電池充電，引發火災，市消防局提醒民眾應注意。(取自市消防局...
近日頻發因電單車鋰離子電池充電，引發火災，市消防局提醒民眾應注意。(取自市消防局推特)

另外，還有不少店會提供電單車改造，或為了降低成本，改用粗製劣造的便宜電池，市消防局也說，民眾應該從有信譽的商店以及符合測試規定的廠商購買類似產品；在充手機等使用鋰離子電池的小型裝置時，則不要將裝置放在沙發、床上或枕頭下；充電時應該使用屬於該裝置的原廠充電線和電池，勿使用副廠或便宜的充電線和變壓器；將電池及裝置放在室溫環境，勿有陽光直射；電池儲存處避免放置易燃物品。

近日頻發因電單車鋰離子電池充電，引發火災，市消防局提醒民眾應注意。(取自市消防局...
近日頻發因電單車鋰離子電池充電，引發火災，市消防局提醒民眾應注意。(取自市消防局推特)

若民眾在充電時，發現電池有過熱現象，或是聞到怪味、形狀、顏色改變，甚至電池發出怪聲或電池漏液，應該要立即停止使用；若情況允許，可將裝置移到空曠、周邊無易燃物的地方，並致電911報警。

手機 布碌崙 紐約市

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